Derby číslo 302. Slavia je lepší než před měsícem, Sparta má respekt

Slavia versus Sparta, už 302. díl. A potřetí v současném soutěžním ročníku.

„Věřím, že budeme nachystaní nejlíp za celou sezonu,“ říká slávistický krajní záložník či obránce Lukáš Masopust.

Slavia je očima bookmakerů i fanoušků obrovským favoritem.

Slavia - Sparta v neděli od 18 hodin ONLINE

U Tipsportu na její vítězství dává své peníze 94 procent sázkařů v celkovém objemu takřka 1,5 milionu korun. Kurz je nezvykle nízký 1,72:1, na výhru Sparty je 4,98:1. Věří jí jen čtyři procenta sázejících, kteří celkově dali jen 63 tisíc korun. Podobné kurzy má i Fortuna.

A to navzdory tomu, že předchozí vzájemné souboje v současném ročníku vyhrála Sparta (1:0 a 2:0).

V obou nešlo jen o prestiž mezi rivaly.

V tom prvním loni v říjnu Sparta zlomila sérii nezdarů, do té doby nevyhrála nad Slavií pět let, což dělalo čtrnáct soutěžních zápasů.

Nálada je lepší, říká kouč Slavie

V únoru se hrálo o postup do semifinále českého poháru, jehož obhájcem je Slavia. A také o to, kdo se zmátoří po nepovedeném startu do jarní části sezony.

Přestože pohárové derby sedlo Spartě, slávisté od té chvíle vyhráli pět zápasů a postoupili do osmifinále Konferenční ligy.

„Je to teď příjemnější než na začátku jarní sezony, kdy jsme se trošku hledali. Bojovností na těžkých terénech se nám to podařilo zlomit. Nálada je lepší,“ pochvaluje si trenér Jindřich Trpišovský.

A k tomu má Slavia o mimořádnou motivaci postaráno. Když zvítězí, Spartu reálně vykopne ze hry o titul. I když do konce sezony bude ve hře třiatřicet bodů, manko by pro Spartu bylo takřka už neřešitelné.

„Ke Slavii mám obrovský respekt. Ale kdybychom se takových zápasů báli, nemusíme vůbec hrát,“ řekl sparťanský kouč Pavel Vrba.

„Slavia je hodně úspěšná. Prokazuje to i v evropských pohárech. Ale uděláme všechno pro to, abychom uhráli dobrý výsledek.“

Přes 130 minut dřiny v poháru, problém Sparty

Sparťany nedávné vítězné pohárové derby příliš nenakoplo, v lize na Slavii ztrácí sedm bodů, ale mají k dobru odložený zápas v Jablonci.

Minulý týden v Bělehradě vypadli z Konferenční ligy. Ve středu se naopak probili do finále Mol Cupu, ale výkony pořád nejsou příliš povzbudivé.

Navíc je duel proti Jablonci stál mnoho sil, museli dotahovat, hrálo se dlouhé nastavení a pak prodloužení, celkem na hřišti strávili přes sto třicet minut.

„To je trochu problém. Aspoň že se derby hraje v neděli a mezi zápasy máme tři dny,“ poznamenal trenér Vrba.

„Pohár proti Jablonci byl pro nás hodně důležitý. Nemohli jsme si dovolit hráče šetřit. Byl bych rád, kdybychom si to dovolit mohli, ale nešlo to.“

I tak do každého utkání dělá kouč tři čtyři změny, některé jsou vynucené kvůli zraněním. Na derby by mohl být zpátky Karabec, u Panáka je situace nejistá. Čelůstka, Juliš a Pulkrab jsou delší dobu mimo.

Derby na O2 TV Souboj Slavie se Spartou odvysílá stanice Během celého přímého přenosu Slavie se Spartou budou moci diváci O2 TV Sport podpořit sbírku SOS Ukrajina, kterou organizuje Člověk v tísni a to zasláním DMS ve tvaru DMS SOSUKRAJINA 30, DMS SOSUKRAJINA 60 nebo DMS SOSUKRAJINA 90 na telefonní číslo 87 777 nebo darem na sbírkový účet 93209320/0300. Téma válečného konfliktu na Ukrajině se promítne i do předzápasového studia Petra Svěceného, které startuje v neděli od 17.20 hodin.

Slávističtí lékaři zase dávají dohromady Kačarabu s Hromadou, kteří nedohráli poslední zápas proti Hradci. Plavšič se zranil už minulý týden v odvetě proti Fenerbahce.

„Kdyby se hrálo v pátek, tak ani jeden nebude. Ale každý chce být připravený, určitě půjdou přes bolest nebo nějaké omezení a je velká šance, že se někdo z nich do utkání uzdraví,“ podotkl Trpišovský.

Polský sudí na scéně, uklidní vášně?

Na zdraví hráčů během derby bude dbát polský sudí Szymon Marciniak se svými krajany. Únorový vzájemný duel Slavie se Sparty se českému arbitrovi Orlovi nepovedl, chybovali i jeho kolegové na pomezí i u videa. Proto ta změna.

„Uvidíme, jaký metr nastaví. Věřím, že to zvládne, protože bude oproštěný od emocí,“ soudí slávista Masopust.

„Nemám s tím problém. Pro všechny je dobře, že bude nezávislý sudí. Je úplně normální, že velké zápasy píská mezinárodní rozhodčí. Zažil jsem to v Plzni, když jsme hráli se Spartou. To tehdy pískal španělský rozhodčí. Já se tomu nebráním,“ říká Vrba.

Hráči si tolik nedovolí, ubudou hrubé zákroky, protože Marciniak při nich bude nekompromisní. Nebudou se dopouštět řady simulování, teatrálních pádů, kterými se v únoru snažili českého sudího oklamat, a ten pak už nevěděl, co je a není faul.

Bouřlivé publikum v Edenu při derby po dvou letech

A velký rozdíl bude také v atmosféře. Poprvé od 8. března 2020 bude při derby v Edenu plno. Tenkrát šlo na delší dobu o poslední zápas, na který mohli přijít fanoušci bez omezení.

Kvůli následné pandemii koronaviru se počet diváků na hromadných akcích měnil. Až loni na podzim bylo na Spartě vyprodáno, jenže před měsícem do Edenu mohlo přijít jen tisíc lidí. Na neděli se už žádná opatření nevztahují.

Slavia v pátek odpoledne oznámilo, že je vyprodáno.

„Bude to velký rozdíl. To poslední derby před plným stadionem mám v paměti, kulisa byla skvělá a my v nastavení vyrovnali,“ vzpomínal Trpišovský na remízu 1:1. „Víme, co tady lidi dokážou. Těšíme se moc.“

Právě fanoušci mohou být hybnou silou Slavie. Když to týmu naposledy v derby nešlo a hráči se neměli o co opřít na hřišti, nemohli je nakopnout ani fanoušci. To se změní. „A nám to může jen pomoct,“ věří Masopust.