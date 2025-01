Trenére, něco na mě leze! Slavia počítá marody. Každý den jsou jiní

Slávistický Diego Maradona bouchne levačkou do míče – a těsný aut: „My ti to říkali, Diego.“

Jenže něco tady nehraje. V parádním tréninkovém centru Marbelly, do kterého vcházíte kolem fontány, je slávistů o hodně míň než obvykle. „Do poslední chvíle jsme nevěděli, kolik nás bude,“ přizná manažer Přemysl Kovář, když se obouvá do kopaček, protože bylo potřeba doplnit stavy.

Slávisty kosí viróza, což je dost nepříjemná zpráva.

Vždyť už ve čtvrtek budou v Soluni zachraňovat svou naději v Evropské lize. Bude to ostrý start do fotbalového jara, během kterého si chce sešívaný klub po tříleté pauze dojít pro titul. Po podzimu českou ligu vede.

V neděli odpoledne se však sestava na generálku proti Philadelphii bude lepit.

„Hoši, všichni víme, že tu lítá viróza. Tak se zkuste moc nezdržovat ve skupinkách. Třeba karty hrát nemusíte,“ vzal si slovo kouč Jindřich Trpišovský, než zahájil předzápasový trénink.

Tak tady je seznam současných marodů, kteří si dva tři dny stěžují na bolení hlavy a lehce zvýšenou teplotu: Holeš, Schranz, Bořil, Chorý Zmrzlý, Chaloupek. První čtyři hráči jsou ze základu. Aby toho nebylo málo, kvůli lehce bolavému kolenu nebude preventivně hrát ani Provod. Nejzajímavější zimní posila Kušej bude tři týdny léčit stehenní sval, Prebsl a Vlček mají prozatím individuální tréninkový plán.

„Aspoň budeme pro Soluň nečitelní,“ poví Kovář, zaváže si tkaničky a jde na plac, aby mohl trenér Trpišovský poskládat dvě jedenáctky. Na pozici pravého obránce už kluše někdejší útočník Stanislav Tecl, taky se musel přidat. „No jo, na to jsem se těšil celý den. Že vyrazím dopředu a proti mně vyjede tank Malick Diouf. To bude muchlovačka,“ chechtá se.

Trvá to pár minut, když opravdu souboj přichází. Sprint, výskok a vítězná hlavička pro Tecla. „Ode dneška nejím sladké, abych byl trenérovi k dispozici,“ hlásí Tecl.

Legrace bylo na sobotním tréninku dost, ale pravdou taky je, že viróza Slavii trápí. Už šestým dnem se v pětihvězdičkovém hotelu Westin La Quinta na kopci nad Marbellou mění jména, která nemůžou trénovat.

Zpravidla to oznamuje zpráva, která šéfům týmu pípne na displeji: „Něco na mě leze!“

Ano, obzvlášť nepříjemné je to pro trenéry, kteří vlastně do poslední chvíle neví, s kým můžou počítat. V závěrečné fázi kratičké lednové přípravy docela malér. Vždyť už v úterý letí Slavia (přímo ze Španělska) do Řecka.

A dost možná si virózu zrovna z letadlové klimatizace přinesla. Rozhodně k tomu neprospěly ani teploty, které se na dohled Středozemního moře houpou od nuly do dvacítky. Ráno se vám kouří od pusy, po obědě se klidně můžete slunit v plavkách.