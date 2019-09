Posily v akci. Provod s Horou zařídili gól a říkají: Slavia hráče posouvá výš

Kdyby se v průběhu týdne nezranil, do zápasu se Slováckem by zasáhl i Ladislav Takács, třetí posila do party. Trenér Jindřich Trpišovský ho chtěl vyzkoušet v záloze.

Všichni noví muži dorazili do Slavie v reprezentační pauze. „A byl to pořádný skok,“ shodli se po prvním utkání.

VIDEO: Trenér Trpišovský o triumfu nad Slováckem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hora zvládl celých devadesát minut. Nastoupil na pravém křídle, poctivě pracoval, dřel a v závěru první půle byl i blízko gólu, ale hlavičkoval těsně vedle. Po přestávce alespoň připravil trefu pro Provoda.

Ten dostal od kouče Trpišovského šanci na dvacet minut. Po deseti se prosadil prudkou střelou levou nohou a dal svůj třetí ligový gól v životě. Mimochodem, svůj první vstřelil v červenci ještě za Budějovice také Slovácku, druhý Boleslavi.

„Všechno se teď děje hrozně rychle. Ještě nedávno jsem třeba proti Stanciovi a Hušbauerovi nastoupil za Dynamo, a teď jsem s nimi na hřišti v jednom týmu,“ vybavil si Provod. „Musím říct, že je to příjemná změna. Jsou tady nejlepší hráči v české lize a já se od nich musím učit, posouvat se.“

„Čtrnáct dnů jsem makal, dostal spoustu informací o Slavii, herním stylu, všechno je tady mnohem náročnější, těžší, ale jsem rád za příležitost,“ souhlasí Hora.

Příběhy obou jsou rozdílné.

Zatímco Hora je v osmadvaceti hotový fotbalista, jenž prostředí na Slavii poznal během ročního hostování z Mostu před devíti lety, Provod je v třiadvaceti pořád na startu kariéry.

Hora má přes dvě stě ligových startů a během hostování z Teplic chce Slavii přesvědčit, aby ho koupila. Provod je investice do budoucna, dostane dostatek času i prostoru.

VIDEO: Jakub Hora komentuje zápas se Slováckem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„I v Budějovicích jsme dobře trénovali, ale tady je intenzita a úroveň mnohem vyšší. Hráče to posouvá na jejich limity a to je jenom dobře,“ myslí si Provod.



A Hora se připojí: „Přizpůsobit se náročnosti trenérů bylo ze všeho nejtěžší, ale po prvním týdnu jsem si zvykl. Ještě den před zápasem mě sice bolely nohy, ovšem připravený jsem byl výborně. Odehrál jsem celé utkání a cítil jsem se velmi dobře. Teď je na trenérech, jak mě zhodnotí oni.“