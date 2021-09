Za Plzeň pro sudí pochvala. Na Slavii upřeli Slovácku penaltu, Bořil měl jít ven

Bořil krátce po poločase zastavil střelu hostujícího Václava Jurečky rukou, míč směřoval do odkryté brány. Nebýt Bořilova přestupku, Slovácko by vyrovnalo na 1:1.

Hlavní sudí Pavel Orel situaci dobře neviděl a ani vidět nemohl. Akce se udála rychle, šlo o brejk a prudkou střelu.

Ale měl zasáhnout videoasistent Zelinka.

„Bořil zvětšuje prostor svého těla, míč se dotkne ruky,“ tlumočil závěry komise rozhodčích její předseda Radek Příhoda.

Bořil se do střely vrhnul jako gólman, suploval spoluhráče Aleše Mandouse, který už neměl šanci zasáhnout. Bořil roztáhl ruce, Jurečkovi zmenšil úhel.

Televizní záznam průkazný záběr sice nenabídl, ale v přenosovém voze měl videoasistent Zelinka k dispozici detailní snímek, který přestupek odhalil.

„Videoasistent Zelinka nám popsal, že došlo k zásahu do ramene a částečně do paže, což detailní záběry vyvrátily. Situaci nevyhodnotil správně. Měl doporučit hlavnímu přezkoumání situace,“ poznamenal Michal Beneš, který má na fotbalové asociaci na starosti VAR.

„Hráč Bořil roztáhl ruce, míč ho do ní zasáhl, když ji měl výrazně od těla,“ popisoval Beneš, když záběr na pravidelném pondělním setkání ukazoval novinářům.

Zápas snímá osm kamer, každá má svou roli. Ne všechny záběry pak vidí fanoušek u televize. Videoasistent, resp. operátor v přenosovém voze hledá nejlepší možný záběr situace.

Ten pak vidí videoasistent a podle něj se rozhodne, jestli sudí na hřišti udělal zjevnou chybu.

Následně doporučí přezkoumání, nebo ponechá verdikt na hřišti. V tomhle případě konal chybně, když ponechal rozhodnutí hlavního rozhodčího.



Moment z utkání Slavia - Slovácko (2:1) byl jediným přehmatem sudích v 7. kole Fortuna ligy.

Žhavý zápas mezi Plzní a Spartou (3:2) zvládl hlavní rozhodčí Ondřej Berka bez chyby.. „Nejen on, ale jsme spokojeni se všemi aktéry utkání, odvedli výborný výkon. Mělo to parametry,“ řekl předseda komise rozhodčích Příhoda.

Berka správně rozhodl, že souboj plzeňského Sýkory se sparťanem Panákem před třetím gólem domácích nedovolený nebyl, Sýkora nefauloval.

Incident mezi sparťanem Peškem a plzeňským Řezníkem z nastavení první půle zase správně vyhodnotil videoasistent Pavel Orel.

Po předchozím faulu Řezníka sudí Berka nechal pokračovat ve hře, hosté totiž měli míč v držení. Sudí sledoval hru a za jeho zády Pešek oplácel.

„Nedošlo k hrubému nesportovnímu chování nebo surové hře. Zkoumali jsme, jestli nedošlo ke kontaktu hlavou na hlavu. Pešek vrazil do Řezníka ramenem, takže o potencionální červenou kartu nešlo. Proto VAR nedoporučil přezkoumání,“ podotkl Beneš.

Pokud by hlavní sudí na hřišti situaci viděl, Peška by měl napomenout žlutou kartou. Pokud je zákrok na žlutou kartu, videoasistent do utkání nevstupuje.