Slavia se obávala, ale královnou fotbalu zůstala. Míří za zlatým hattrickem

„Tenhle zápas nás stál hodně nervů,“ neskrýval trenér Jindřich Trpišovský, když se dohrálo. Z 0:1 srovnala Slavia na 1:1. Z penalty. Z 1:2 na 2:2. Z přímého kopu. Náhradník Ondřej Lingr pak v 81. minutě trefil vítězství, které je pro Slavii snad ještě důležitější než sláva v poháru.

Těžko se divit Lingrovi, že si po slastném gólu svlékl dres, i když věděl, že ho rozhodčí pokárá žlutou kartou.

Sešívaný tým neprohrál už 33 ligových zápasů za sebou a udržel si výsadní postavení na čele tabulky. Opticky pomohlo, že druzí sparťané o víkendu nemohli hrát kvůli koronavirové smršti.

Upřímně, jestli Slavii mohlo něco zbrzdit při cestě za třetím titulem za sebou, tak zrovna souboj s rozjetým Slováckem. Bylo bezvadně připravené. Vyhecované. Dravé. A hlavně neustále napřed, což byl plán oceňovaného kouče Svědíka. „Porazili jsme soupeře s nejlepší formou,“ pravil slávistický hrdina Lingr.

Ano, Slovácko se po vítězné sérii vyšroubovalo na třetí příčku a logicky si věřilo i na tuzemského suveréna. V 11. minutě to bylo 1:0, protože Sadílkův centr z levého křídla přeletěl všechna naskakující těla a zastavil se až v síti. Hostující brankář Kolář, mistr ve sbírání čistých kont, jen ledabyle máchnul rukou do vzduchu.

Druhý gól dostal v nastavení prvního poločasu. Zblízka ho zařídil hlavičkující exsparťan Kadlec, šestatřicetiletý kapitán Slovácka.

Tohle byl klíčový okamžik, který mohl úřadujícího mistra poslat do kolen. Stále neporažená Slavia během posledních týdnů už párkrát zakopla, její luxusní náskok v čele se snížil na osm bodů, a kdyby nastala další ztráta v Uherském Hradišti, nervozita by jistě zesílila. „Souhlasím, že to byl hrozně důležitý zápas,“ odkýval trenér Trpišovský.

Jeho chlapci ukázali, jakou mají sílu.

Nastoupila téměř totožná sestava, která ve čtvrtek prožila pohárový zázrak v Leicesteru, a po přestávce se její kvalita potvrdila. Plus znamenitě pomohli tři náhradníci, kteří vběhli na hřiště po hodině. V tom drží Slavia ohromnou výhodu před konkurencí, protože má na lavičce nejméně pět šest vynikajících hráčů.

V 72. minutě vyrovnal Stanciu, nejdražší hráč české ligy, který po penaltě využil také přímý kop z jedenadvaceti metrů. Rumunský záložník napnul tělo jako tětivu, když pravačkou udeřil do míče. Trefil se krásně, to se musí nechat, nicméně chyboval slovácký brankář Nemrava, jenž těsně před střelou udělal školácký úkrok stranou a nestačil se vrátit do správné pozice.

A pak už přišel Bořilův parádní centr, Lingrova vítězná hlavička, úleva pro favorita. Na stále horšícím se trávníku dokázal otočit skóre i náladu.

Představte si, že by v neděli slávisté ztratili. Ještě v pátek po poledni seděli v letadle z Anglie. Do toho nebezpečné Slovácko a před sebou další ďábelsky rychlý zápřah.

Ve středu domácí pohár s Karlovými Vary, v neděli zápas s Baníkem, který vyhodil trenéra Kozla a bude mít nový impulz, pak už následuje první osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers. Každá drobná komplikace by v takovém kalupu mohla způsobit velkou neplechu.

I proto si mohl trenér Trpišovský odfrknout: „Je skvělé, že máme klid.“ A mimochodem, v sobotu slavil kouč Slavie pětačtyřicetiny. Po nepříjemném dramatu dostal krásný dárek.