Eden se v ráj nezměnil. Slovácko na jaře poprvé inkasovalo i prohrálo

„Máme natolik silné a zkušené mužstvo, že jedna porážka nás nezlomí,“ věří asistent Josef Mucha, který zaskakoval podruhé v řadě za distancovaného Martina Svědíka. Poslední díl z třízápasového trestu za vyloučení v Liberci si hlavní trenér Slovácka odpyká ve středečním domácím čtvrtfinále MOL Cupu s Bohemians.

Jeho mužstvo má za sebou dva duely s největšími aspiranty na titul, před týdnem doma přemohlo mistrovskou Plzeň 2:0, s aktuálně první Slavií prohrálo na jejím stadionu poosmé z posledních devíti utkání.

„Představovali jsme si jiný průběh. Rozhodla naše nízká produktivita,“ poznamenal Mucha.

Jedinou ránu na bránu sešívaných poslal za stavu 0:1 Havlík. Další tři hostující pokusy se mezi tři tyče nevešly.

„V ofenzivě jsme byli zcela bezzubí, málo agresivní. Nepodrželi jsme nahoře balon,“ shrnul Mucha. „Nebyli jsme moc nebezpeční, v minulosti jsme tu měli více šancí. Slavia vyhrála zaslouženě,“ uznal kapitán poražených Michal Kadlec. Ani Slovácko nepouštělo soupeře do vyložených šancí, jenže si nepohlídalo rohové kopy. Poprvé z něj inkasovalo už v 12. minutě, když vletěl do chumlu modrých dresů Olayinka a trkl míč do sítě. Stejný hráč pak v 73. minutě zblízka tečoval balon po prudkém centru ze strany.

„Slavia měla dost standardek, my jsme zaspali a Olayinka to výborně vyřešil,“ ocenil Mucha pohotovost jediného střelce utkání.

Slávistický Tomáš Holeš v souboji s Michalem Trávníkem ze Slovácka.

I přes porážku zůstalo Slovácko čtvrté a už těsně po zápase jeho aktéři mysleli na středeční pokračování MOL Cupu, ve kterém obhajuje hradišťský klub loňský triumf.

„Pohár jsme v minulosti nebrali tak vážně, teď k němu přistupujeme se vší vážností,“ pronesl Kadlec. „Všichni vnímáme, že je v něm velká šance dostat se do Evropy,“ doplnil Mucha.