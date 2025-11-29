Experti se divili penaltě na slávistu Chorého, sudí viděl podražení

Rozhodčí Stanislav Volek měl přitom jasno velmi rychle. Ve zlomku vteřiny vložil píšťalku do úst a přesvědčivě ukázal na penaltový puntík.
„Naprosto chápu, že faul na hřišti viděl. Ale měl do toho jít VAR a penaltu odvolat,“ přesvědčoval v televizním studiu expert Antonín Rosa. „Zajímalo by mě, jestli by se podobný pokutový kop pískal na druhé straně,“ přemítal kolega Jan Rajnoch.
Rychlou akci Slavie rozjel z vlastní poloviny kolmou přihrávkou vpřed krajní bek Douděra, za míčem spěchal hostující bek Jonathan Mulder i domácí obr Chorý, který soupeře přesprintoval a dostal se před něj. Když ho na kraji pokutového území míjel, nepřirozeně zahákl svou levou nohu za jeho pravačku a tím ho podrazil. Oba najednou šli k zemi.
Po faulu na Tomáše Chorého byla nařízena penalta, kterou proměnil Mojmír Chytil. ✅— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 29, 2025
Byl podle vás nařízen pokutový kop správně? 🤔#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/r2FeCOR14E
„Od Muldera tam nebyla vůbec žádná snaha faulovat. Kdyby Chorý souboj chtěl proběhnout, udělá to. Od obránce tam není žádný pohyb navíc, naopak vidíme absolutně nepřirozený pohyb nohou, kterou Chorý dává šikmo, aby ke kontaktu došlo,“ říká Rosa.
„Dle mého názoru se o faul nejednalo a čekal bych, že video do situace vstoupí,“ pokračoval ve vysílání Oneplay Sport.
„Na hřišti jsem viděl, že se jedná o přestupek, s asistentem jsem jen řešil, jestli ke kontaktu došlo v pokutovém území, nebo mimo něj,“ vysvětloval v následném rozhovoru rozhodčí Volek. „Viděl jsem, že byl Chorý podražen, a proto jsem nařídil penaltu.“
Co na to VAR?
„Kontroloval, zda-li se nejedná o ofsajd a pak se samozřejmě podíval i na samotný přestupek, načež mé rozhodnutí potvrdil,“ dodal hlavní rozhodčí.
U videa v sobotu seděli Pavel Ochotnický s Tomášem Kocourkem a Volkův verdikt poměrně rychle odklepli. Penaltu proměnil Mojmír Chytil, čímž Slavii nasměroval za pohodlným vítězstvím.
„Ocenil bych Chorého za to, jak se před obránce dostal a získal výhodu. Využil svou chytrost. Ale Muldera nakonec podkopl on. Překvapuje mě, že hlavního rozhodčímu neřekli, aby se šel podívat na monitor,“ komentoval spornou chvilku ve studiu Rajnoch.
Hosté přitom chybu u rozhodčího nehledali.
„Mě spíš mrzí situace, která penaltě předcházela,“ pravil trenér Skuhravý. „Nechat se jednoduše přehrát dlouhým míčem po lajně, na což jsme se chystali, je chyba. Pak už je to pade na pade. Chorý je v tomhle chytrý hráč a jako rozhodčí si můžete vybrat, na kterou stranu se přikloníte.“
„Z mužstva jsem měl pocit, že jsme sem do Edenu přijeli až s příliš velkým respektem. Bylo to vidět v nasazení i v agresivitě. Nešly nám nohy a soupeři jsme darovali jednoduché góly. Ne, do takového zápasu jsme ještě nedorostli,“ krčil rameny Skuhravý.
Slovácko pod jeho vedením minule zvládlo regionální souboj se Zlínem, ale na Slavii od prvního inkasovaného gólu nestačilo. Nakonec v Praze prohrálo 0:3, a to ještě dvě domácí trefy ve druhém poločase kvůli těsným ofsajdům odvolali videorozhodčí.