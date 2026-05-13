Slavia slaví titul před Edenem s fanoušky, pozdravil je i Tvrdík

Shromáždění na místě monitorovali policisté. Příznivci pražského klubu nemohou fandit přímo na stadionu kvůli trestu za výtržnosti při víkendovém derby se Spartou. Fanoušky přišel pozdravit šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.
Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek
Velká část fanoušků dorazila vybavena slávistickými dresy a šálami, ještě před začátkem zápasu začali skandovat, v čemž pokračovali v podstatě bez přestávky. Po poločase přišel příznivce klubu shromážděné u jednoho ze vchodů pozdravit Tvrdík, který ocenil jejich přítomnost a řekl, že klub plánuje pro své fanoušky uspořádat akci poté, co budou dohrány všechny zápasy ligy.
Jeden z fanoušků ČTK řekl, že výtržnosti při víkendovém pražském derby považuje za nešťastné a že je škoda, že fanoušci dnes nemohou fandit přímo na stadionu, ale i tak svůj klub přišel podpořit alespoň takto. „No paráda,“ komentoval dosavadní průběh zápasu, ve kterém Slavia po poločase vedla 3:0. Nakonec zvítězila 5:1.
Sobotní pražské derby na Slavii se nedohrálo poté, co část domácích fanoušků vtrhla na trávník a napadla několik hráčů soupeře. Někteří lidé doběhli až k protějšímu rohu stadionu a házeli světlice do diváckého sektoru pro hosty. Disciplinární komise duel kontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Pokutu dostala i Sparta.