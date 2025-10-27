Chance Liga 2025/2026

Slavia drhne a nudí, letní posily neexistují. Trpišovský hledá cestu z neznámé situace

Jiří Čihák
  6:20
Na den přesně před půl rokem proměnili duel v Olomouci v pozoruhodnou fotbalovou exhibici. Zábavným a lehkonohým výkonem dotančili k mistrovskému titulu, útočník Kušej při pětigólové demolici nasázel jediný ligový hattrick a trenér Trpišovský děkoval fanouškům za nádherné choreo s vlastní podobiznou.
Slávista David Moses (vlevo) v souboji s olomouckým Michalem Beranem.

Slávista David Moses (vlevo) v souboji s olomouckým Michalem Beranem. | foto: ČTK

Dojatý majitel Pavel Tykač, který na zpáteční cestě do Prahy přistoupil do vlaku k hráčům, ještě předtím do kamery líčil: „Je to bomba, je to úžasný, jsem nadšenej!“

Co asi říkal v neděli?

Fotbalová Slavia v domácí lize nebaví. Z Androva stadionu odjela s bezgólovou remízou, už třetí během jediného týdne, a na soutěžní vítězství čeká dokonce přes měsíc.

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

„Sami sice dokážeme soupeře eliminovat, ale pak nejsme schopní dát gól. Ani s individuálními výkony našich ofenzivních hráčů nejsme spokojení. Čekáme víc,“ zhodnotil Jindřich Trpišovský.

V Edenu vůbec poprvé zažívá období s pěti po sobě jdoucími duely bez vítězství a ani z historických srovnání jeho současné mužstvo nevychází vůbec dobře.

Hůř vstoupila Slavia do ligové sezony naposledy před osmi lety ještě pod vedením Jaroslava Šilhavého. A i když letos jako jediná v lize ještě neprohrála, po třinácti kolech už napočítala šest ztrát, což je stejně jako za celý minulý ročník i s nadstavbou dohromady.

Choreo fanoušků Slavia Praha.

Mistr neladí a drhne, letní posily neexistují a fanoušci na stadionu i u televize se nudí, což musí být pro kouče Trpišovského obzvlášť nepříjemné. Často opakuje vlastní mantru: „Jsme povinní bavit lidi.“

Jenže to se aktuálně neděje.

Pokud Sparta v úterní dohrávce porazí Bohemians, červenobílí naberou na rivala tříbodové manko. A to jsme ještě nezmínili, že ligové tabulce po víkendu senzačně vévodí Jablonec, který zvítězil v Podještědském derby v Liberci 2:0.

Fotbalisté Slavie a Olomouce okolo sudího Dominika Starého.

Taky v anglické lize se aktuální šampion souží, Liverpool prohrál počtvrté v řadě, spadl na sedmou příčku a trenér Arne Slot tvrdí: „Soupeři se proti nám naučili hrát jinak. A my ještě nenašli recept, jak je přelstít.“

Proti Slavii však v Česku hrají roky skoro všichni stejně: odzadu, důsledně, obětavě, agresivně. Tak jako Olomouc, která sice za devadesát minut nevystřelila na branku, přesto mohla v závěru rozhodnout.

Po pádu Šípa v souboji s brankářem Markovičem nejdřív rozhodčí Starý nařídil pokutový kop. Až u videa odhalil, že domácí záložník šel k zemi příliš okatě.

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

„Prohrát by pro nás bylo kruté,“ pravil Trpišovský, který pochválil tým za prvních třicet minut, během nichž měl jenom Kušej minimálně dvě slibné šance.

Chvíli to skutečně vypadalo, že slávisté navážou na slušný výkon ze středečního evropského zápasu v Bergamu, jenže záhy opět upadli do ligového stereotypu, v němž pokračují vlastně už od léta.

Zprvu to sice stačilo na lopotné výhry, ovšem v posledních týdnech, částečně možná i kvůli neustále zmiňované viróze a zraněním, se ztráty nepříjemně kupí.

Liberecký Petr Hodouš a Youssoupha Mbodji ze Slavie podstupují souboj.
Daiki Hašioka ze Slavie slaví svou asistenci v utkání s Karvinou.

Vůbec zatím nepomáhají ani nové tváře. Třeba Cham se Sadílkem, dvě nejvýraznější letní posily, se v Olomouci na hřiště dostali až čtvrt hodiny před koncem a vymodlený útočník Prekop šel na plac až v čase 91:54.

Japonec Hašioka nedostal čuchnout od fiaska na Interu, Sanyang má v lize jedinou čárku za jedinou minutu a příliš toho neodehrál ani Mbodji. I to je jeden z problémů, který Slavia nutně potřebuje vyřešit.

Ideálně co nejrychleji.

