ONLINE: Slavia - Olomouc, domácím se vrací Zima s Chorým. Hraje i Holeš

Slavia před týdnem poprvé v ligovém ročníku prohrála, když nezvládla duel v Hradci Králové (1:2). A v předchozím domácím zápase neskórovala proti Plzni (0:0). Její původně desetibodový náskok v tabulce se ztenčil na polovinu.
Do sestavy se vrací útočník Chorý, jenž si odpykal trest za vyloučení proti Plzni. V základu je také obránce Zima po třízápasové absenci či Holeš po trestu za žluté karty.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující jedenáctku: Markovič – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Kušej.
Olomouc bojuje o elitní šestku, kterou však nemá ve svých rukách. Aby v nadstavbě hrála ve skupině o titul a měla naději na účast v evropských pohárech, potřebuje uhrát lepší výsledek než Liberec v Jablonci.
Před týdnem porazila Slovácko (2:1), tým poprvé vedl sportovní ředitel Pavel Hapal, jenž je ve funkci dočasně nahradil odvolaného Tomáše Janotku.