Zraněný Sinyan slávistou. Na třetí pokus. Uvědomujeme si rizika, zní z klubu

Fotbalista Stanislav Tecl podepsal ve Slavii novou roční smlouvu s tím, že bude zároveň působit i jako manažer třetiligové rezervy.

„Se Slavií podepsal jak novou roční hráčskou smlouvu, tak i smlouvu manažerskou a vedle působení v roli hráče bude mít na starost chod a fungování rezervního výběru. Zároveň je také členem správní rady Nadačního fondu Slavie,“ uvedl vršovický klub.

Novým trenérem slávistické rezervy, která po minulém ročníku sestoupila z druhé ligy do ČFL, se stal David Střihavka. Dosavadní kouč výběru do 17 let na lavičce nahradil Marka Jarolíma.