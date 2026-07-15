Slavia se stala terčem hackerského útoku. Musela pozastavit prodej permanentek

Český mistr začal s prodejem sezonních vstupenek později než další ligové kluby. Například hlavní rival ze Sparty už na konci června hlásil deset tisíc udaných permanentek.
Důvodem jsou důsledky květnového derby, po kterém disciplinární komise LFA Slavii uzavřela stadion na čtyři zápasy. Dvě utkání už tým bez diváků absolvoval v závěru minulé sezony.
Prodej na nový ročník byl spuštěn v pondělí. A podle prohlášení společnosti Ticketportal ve 14 hodin skutečně začal a probíhal standardně. „Náš systém úspěšně zpracoval desítky objednávek. Následně ovšem přišel na databázi spojenou s aplikací SLAVIA nestandardní počet požadavků, konkrétně více než 4,6 milionu,“ uvádí společnost v prohlášení.
Stránka následně nebyla dostupná a prodej byl pozastaven. Aby se situace neopakovala, rozhodl se poskytovatel před opětovným spuštěním prodeje provést potřebná technická a bezpečnostní opatření. Celou záležitost navíc předá orgánům činným v trestním řízení.
„Mrzí nás komplikace, které tato mimořádná situace způsobila, a děkujeme za pochopení,“ uvedla Slavia na svém webu.
Další možnost koupit si své permanentní vstupenky by fanoušci Slavie měli mít příští středu 22. července od 14:00.