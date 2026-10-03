Slavia Run poprvé v Edenu. V neděli poběží Vršovicemi 1 892 běžců

Sport, běh, zábava a slávistická atmosféra. To všechno nabídne první ročník Slavia Run powered by Hisense, který se uskuteční v neděli 4. října v okolí Fortuna Areny. Závod na pět kilometrů je určen běžcům všech úrovní a jeho trať nabídne něco, co žádný běžný městský běh nemá – možnost proběhnout se přímo domovem Slavie.
Na běžce čekají dva okruhy dlouhé 2,5 kilometru. Trasa povede od startu mezi rugbyovým hřištěm a Fortuna Arenou podél stadionu až do jeho útrob, následně se skrz areál SK Slavia Praha vyběhne do ulice Na Hroudě, přes ulice Na Vrších a Pod Altánem se pak závodníci vrátí ke startovní a cílové zóně na druhé kolo, pak zamíří do cíle.
Na start se postaví 1 892 běžců, což symbolicky odkazuje na rok založení pražského klubu. Slavia Run nebude jen klasickým závodem na pět kilometrů, ale také novým způsobem, jak zažít Eden a slávistické prostředí z jiné perspektivy.
Běžecký den začne už ráno
Areál závodu se otevře už v 9 hodin, kdy odstartuje také doprovodný program ve fanzóně. Na místě nebude chybět hudba, moderátor, DJ a občerstvení. Na stánku titulárního partnera závodu Hisense bude možné si zahrát EA FC nebo zasoutěžit o reproduktor Hisense Party Rocker.
U stánku Powerade budete moct vyzkoušet svou výdrž na hrazdě a ochutnat osvěžující nápoje. S Bellou si můžete zatočit kolem štěstí, vyhrává každý. K dispozici bude i skákací hrad a měření rychlosti vašeho běhu.
Ve fanzóně budou i stánky s kávou, chutnou snídaní, donuty, pivem a nealkoholickými nápoji, chybět nebudou ani hranolky či párky v rohlíku.
Uvnitř stadionu bude na plotu fotostěna, kde si závodníci můžou zvěčnit svoji vzpomínku na Slavia Run.
Ještě před hlavním závodem je připraven také dětský Slavia Kids Run. Děti si mohou zaběhnout trasu dlouhou 100 nebo 300 metrů. Běh není měřený na čas ani na pořadí – cílem je především radost z pohybu a společného zážitku. Každý malý běžec navíc v cíli obdrží čokoládovou medaili a drobné ceny.
Program dne
9.00 – otevření fanzóny a start doprovodného programu
10.00 – dětský běh na 100 a 300 metrů
11.00 – start Slavia Run 2026
12.00 – vyhlášení nejlepších tří mužů a tří žen
12.10 – příprava na společnou fotografii
12.30 – společná fotografie všech účastníků
Po doběhu bude připraven cílový servis, občerstvení a další program přímo v areálu Fortuna Areny.
Proběhněte se Edenem
Jedním z hlavních lákadel Slavia Run je samotná trať. Běžci absolvují dva 2,5kilometrové okruhy, které kombinují okolí stadionu, tréninkový areál Slavie a samotnou Fortuna Arenu.
Pět kilometrů tak nabídne kombinaci městského běhu a prostředí, které běžci během běžných tréninků nezažijí.
Co dostanou závodníci?
Součástí startovního balíčku je:
- personalizované startovní číslo,
- oficiální medaile Slavia Run po doběhnutí,
- Slavia Run gym sack,
- elektronické měření času,
- online diplom,
- občerstvení v cíli,
- dárky od Slavie a partnerů akce.
Více na www.slavia.cz