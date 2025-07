Slavia se spojuje s populární hrou Roblox. Hráči mohou postavičky obléct do dresů

Roblox je globálně nejhranější online hra mezi dětmi a teenagery do 15 let. V Evropě ji denně hraje přes 20 milionu uživatelů. Teď mají šanci obléct své figurky třeba do sešívaných dresů.

„Ve Slavii sledujeme trendy a chceme být přirozenou součástí digitálního světa, ve kterém se naši mladí fanoušci pohybují. Proto jsme se rozhodli vstoupit na oficiální Roblox marketplace. Jde o prostředí, kde mladá generace nejen hraje, ale také tu komunikuje a vytváří vlastní hry pro své vrstevníky,“ říká Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace Slavie.

👶 Pro naše nejmenší



Aby měli Slavii vždy na blízku, na hřišti, v ulicích i ve své oblíbené hře. Jako první český tým jsme oficiálně v Roblox, nejhranější hře na světě mezi dětmi a teenagery. 🎮



𝗦𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮 𝗫 𝗥𝗼𝗯𝗹𝗼𝘅 ➟ https://t.co/HVJSteWLrS pic.twitter.com/M6wZ9DK9gY — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 23, 2025

Slavia se tak stává prvním českým klubem, který se do tohoto virtuálního prostoru zapojil. Zařadila se vedle fotbalových značek jako Manchester City, Manchester United, Ajax Amsterdam či an-Nasr.

„Je to takový dárek pro nejmladší generaci slávistů. Další digitální projekty pro mladé sportovce připravujeme a představíme je na začátku školního roku. Jde o komplexní přístup k nové generaci fanoušků,“ doplňuje Splavec.

Nejde o první spolupráci Slavie se světem her. Před ligovou generálkou Slavie proti Drážďanům našli fanoušci ve fanzoně před Edenem herní stánek Kingdom Come: Deliverance 2, kde si mohli tuto hru zahrát na Playstationu 5. Anebo si vyzkoušet kostky s tematicky oblečeným protivníkem. Nyní se klub zaměřil na ještě mladší hráče.