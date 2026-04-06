Chance Liga 2025/2026

Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem

Jiří Čihák
  18:13
Dokonce i suverénní Bayern, který v osmadvaceti zápasech nastřílel soupeřům v Německu už rovných sto gólů, v domácí soutěži jednu porážku má. Třikrát v aktuálním ročníku padl také Arsenal, čtyřikrát PSG nebo Barcelona a hned pětkrát milánský Inter. Ani PSV Eindhoven, jenž o víkendu i s reprezentačním brankářem Kovářem v předstihu slavil nizozemský titul, nebyl zdaleka bezchybný. Tak kdo si v Česku vyšlápne na Slavii?
Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Průlet sezonou bez jediné porážky by byl kumšt. Úspěch, co mívá ve fotbalovém dějepise vždycky zvláštní kapitolu, vznikají o něm knihy, natáčí se filmy a vymýšlejí se přiléhavé přezdívky.

Gli Invincibili. The Invincibles. Zkrátka Neporazitelní.

A Slavia i s trenérem Jindřichem Trpišovským má po pěti letech znovu nakročeno. Nebo je ještě brzy?

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Nedělním vítězstvím 2:0 na hřišti předposledního Baníku si pojistila první místo po základní části, protože necelé čtyři týdny před startem nadstavby drží nedostižný desetibodový náskok před druhou Spartou.

Ta doma sice i bez osmi zraněných hráčů porazila Karvinou a v tabulce odskočila třetí Plzni, jenže v popředí stále vlaje červená a bílá.

Navzdory lehce krkolomnému podzimu, jejž vyplnily náročné zápasy Ligy mistrů, a občasné kritice herního stylu, která se mnohem častěji ozývala i z houfu vlastních fanoušků.

Trpišovský před měsícem nabídl upřímnou odpověď: „Tenista s top forhendem a špatným bekhendem taky nebude v důležitém zápase hrát bekhend jen proto, že to dobře vypadá. My zatím v lize neprohráli. A cíl pro minulou i aktuální sezonu byl jednoznačný: udělat titul.“

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Čemuž v Edenu podřizují vše.

Od úvodní jarní ztráty v Pardubicích je Slavia v lize stoprocentní. Nachytat se nechala pouze ve čtvrtfinále domácího poháru v Jablonci, kde nezvládla penaltový rozstřel. Mimochodem, právě tam také naposledy v lize padla – a v květnu to bude rok.

„Přitom to s námi na podzim v jednu chvíli nevypadalo vůbec dobře,“ připomněl Trpišovský. „Tím spíš si vážím toho, že jsme všechno zvládli bez porážky, což znamená jediné: Tým funguje správně.“

NEJ Z LIGY: Trpišovský má strach z MS, křehká Sparta i plzeňské déjà vu

A vedle obhajoby může vyhlížet i další mimořádný zápis, který má ve fotbale snad až magický nádech.

Díky Prestonu, který to dokázal jako první ještě v devatenáctém století?

Nebo snad díky Arsenalu, jenž ho pod vedením legendárního francouzského manažera Arséna Wengera jako první a dosud poslední anglický klub v roce 2004 napodobil?

Předloni zase celá Evropa hltala jízdu Leverkusenu, jejíž součástí byli i Schick, Hložek a už zmiňovaný brankář Kovář.

THE INVINCIBLES. Legendární mužstvo Arsenalu v sezoně 2003/04 prošlo kompletním...
Fotbalisté Leverkusenu slaví zisk mistrovského titulu. Mezi hráči se raduje...

V Itálii zvládly nemožné v moderní éře jen AC Milán s Juventusem a třeba ve Španělsku se to naposledy povedlo Realu Madrid v roce 1932.

Česko – pokud odmyslíte dávné příběhy z první půlky minulého století – má v samostatné historii případy dva: Spartu ze sezony 2009/10, která se však pod tehdejším trenérem Jozefem Chovancem kvůli čtrnácti remízám o titul do poslední chvíle třepala. A Slavii v covidovém ročníku 2020/21, který místo tradičních šestnácti účastníků hrálo osmnáct týmů, a trenér Trpišovský na jeho konci říkal: „Po titulu jsme si odškrtli i poslední cíl.“

Současná Slavia zatím pořád čeká i na ten první. A vzhledem k tomu, že do konce základní části hraje ještě doma s Plzní, v Hradci Králové a proti Olomouci a pak v nadstavbě ještě jednou narazí na kompletní zástup těch nejlepších, na další plány zatím v Edenu nemyslí.

Což se však už brzy může změnit.

V top patnácti evropských soutěžích zůstává vedle Slavie bez porážky už jen Benfica Lisabon, v nabité portugalské konkurenci jí přitom patří až třetí příčka.

To Slavia v Česku mašíruje ke zlatu. Zatím nepřemožená.

29. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Dokonce i suverénní Bayern, který v osmadvaceti zápasech nastřílel soupeřům v Německu už rovných sto gólů, v domácí soutěži jednu porážku má. Třikrát v aktuálním ročníku padl také Arsenal, čtyřikrát...

6. dubna 2026  18:13

Emoce i vyloučení. Slávistky porazily v derby Spartu a přiblížily se na pět bodů

Slávistka Klára Cvrčková vstřelila svůj 10. gól sezony.

O titulu ještě není rozhodnuto. Fotbalistky Slavie třetí derby v sezoně zvládly, zápas dohrávaly v oslabení. V ligové nadstavbě porazily Spartu 2:0 po gólech Kláry Cvrčkové a Kamily Dubcové, lehce...

6. dubna 2026  16:31

Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Tomáš Chorý a...

Podle účtu Football Rankings, který se na sociální síti X zabývá simulacemi fotbalových výsledků, se Češi dostali do druhé nejslabší skupiny na nadcházejícím mistrovství světa. Můžou si zajistit...

6. dubna 2026  15:02

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

6. dubna 2026  13:45

Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění

Pavel Šulc z Lyonu testuje své zranění.

Trenér lyonských fotbalistů Paulo Fonseca zatím nedokázal odhadnout, jak vážné je zranění českého reprezentanta Pavla Šulce, které si přivodil v nedělním ligovém duelu v Angers. Pětadvacetiletý...

6. dubna 2026  12:39

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

NEJ Z LIGY: Trpišovský má strach z MS, křehká Sparta i plzeňské déjà vu

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Už je jasné, že vítězem základní části fotbalové Chance Ligy bude Slavia. Tři kola před koncem ji druhá Sparta s desetibodovou ztrátou už nedožene. Pak následuje pět kol nadstavby. A záhy mistrovství...

6. dubna 2026  10:05

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

