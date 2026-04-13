Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Podle platného rozpisu celostátních soutěží a procesního řádu fotbalové asociace smí kluby proti verdiktům sudích vznést protest do 24 hodin.
Slavia Ligovému výboru LFA zaslala obsáhlý dopis, v němž podrobně rozebírá celý incident a zároveň přikládá podobný případ z derby v roce 2019 a názory televizních expertů.
„Klub souhlasí s udělením žluté karty a zcela odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale odmítá, že by ze strany hráče Tomáše Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na hráče Sampsona Dweha,“ uvozuje Slavia text dopisu na svém webu.
V něm pak argumentuje následujícím.
„Z žádného z dostupných záběrů nevyplývá, že by plivnutí skutečně došlo. Takové tvrzení hlavního rozhodčího je zcela neprůkazné a není podloženo jednoznačnými důkazy,“ líčí Slavia prostřednictvím svého generálního ředitele Martina Říhy.
Červenou kartu viděl za plivnutí na soupeře Tomáš Chorý 🟥
#OneplaySport | #ChanceLiga
— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 12, 2026
„Ze všech dostupných záběrů je naopak zřejmé pouze to, že z úst hráče došlo k samovolnému uvolnění sliny v důsledku emotivního projevu. Takový jev v žádném případě nelze podřadit pod pojem „plivnutí“, které je v z povahy věci vědomé a úmyslné vypuštění sliny z úst značnou silou a určitým směrem (viz vymezení s odkazem na Český národní korpus),“ doplňuje klub.
Chorý podle záběrů skutečně vypustil část slin směrem k ležícímu Dwehovi, stejně tak se k němu nahnul, což následně bral jako důkaz sudí Radina.
Komentář sudího Marka Radiny
„Na hřišti jsem odpískal jeho přestupek a dál tu situaci sledoval. On se nad soupeře sehnul, udělil jsem žlutou kartu za nesportovní chování. Pak jsem dostal do sluchátek, že VAR zkoumá potenciální plivnutí. Na obrazovce to pak bylo jasně prokazatelné, tak jsem žlutou kartu změnil za červenou.“
„V posuzovaném případě však hráč nevyvinul žádné úsilí ani pohyb, který by nasvědčoval úmyslu plivnout na hráče Plzně. Naopak lze dovodit, že se jednalo o snahu vtáhnout sliny zpět do úst, což mimo jiné potvrdil i sám hráč v rámci pozápasové tiskové konference po utkání,“ kontruje Slavia.
Zároveň klub upozorňuje na to, že podle něj nelze určit, zda sliny vůbec dopadly na ležícího Dweha a pokud ano, aby šlo hovořit o zasažení. „Takovou skutečnost potvrzuje i naprostá absence jakékoli reakce ze strany dotčeného hráče Plzně,“ pokračuje vedoucí tým ligy, který poukazuje i na klidné chování ostatních protihráčů.
„Zásah systému VAR byl proto pro všechny zúčastněné překvapivý a neodpovídal průběhu situace na hrací ploše,“ dodává.
Následně přikládá komentář dvou expertů televizní stanice Oneplay, kteří se k utkání vyjadřovali ve studiu či na sociálních sítích.
„Z toho, co vidím, jsem přesvědčený, že to plivnutí nebylo,“ říkal během vysílání bývalý fotbalista Antonín Rosa, než také dodal: „Fyzicky je to možné, ale upřímně si myslím, že na něj neplivnul, že na něj křičel. A jak byl předkloněný, ty sliny mu vystřelily. Nechci to zlehčovat, podle mě je horší, že k němu vůbec jde.“
Komentář vyloučeného Tomáše Chorého
„V prvé řadě jsem vůbec nevěděl, že se něco takového bude zkoumat. Prostě jsem se nahnul nad hráče, a jak jsem byl nakloněný, tak mi z úst kapaly sliny, ale určitě jsem na něj neplivl. Spíš když jsem to viděl zpětně, tak je patrné, že jsem je spíš vtahoval zpátky. Mrzí mě, že jsem oslabil tým a že se vůbec tohle zkoumalo. Samozřejmě to bylo v emocích, ale neplivl jsem na něj, to je nesmysl a stojím si za tím.“
Podobně se vyjádřil i Zdeněk Folprecht na síti X: „Nedokážu s čistým svědomím říct, jestli na něj Chorý plivnul úmyslně nebo ne. Fakt nevím. I já jsem párkrát v životě v emocích někoho neúmyslně osprchoval a pár sprch dostal. Proto bych neintervenoval, kdybych seděl na VARu já.“
Podobně se logicky vyjádřil i Chorý, který po utkání překvapivě zamířil na tiskovou konferenci.
Slavia zároveň poukazuje na situaci z derby v roce 2019, ve kterém byl za faul na Davida Hovorku vyloučen sparťan Benjamin Tetteh. Ten měl podle slov Vladimíra Coufala následně plivnout na Tomáše Součka, což naznačily záběry, jež posléze zveřejnila Slavia.
Disciplinární komise řízení nezahájila, protože plivnutí podle ní tenkrát prokázat nešlo. Tetteh byl předtím vyloučen za jiný přestupek a ani to po utkání nerozporovala komise rozhodčích.
„Náš klub má tudíž za to, že pokud v kauze hráče Tetteha, kde byl patrný aktivní úmyslně vedoucí pohyb hlavou znamenající možné plivnutí, jakož i zřejmá reakce protihráčů, nebylo možné plivnutí jednoznačně prokázat, pak v nyní posuzované situaci hráče Chorého je závěr o neprůkaznosti spáchání přečinu o to silnější a jednoznačnější,“ tvrdí Slavia.
Teď je na komisi rozhodčích, aby dala k Chorého incidentu jasné stanovisko, ke kterému pak přihlédne i disciplinární komise. Ta však ruší karty a tresty jen ve výjimečných případech.
Zrušila například žluté karty poté, co v zápase Plzně s Bohemians vběhli na hřiště Cadu s Kadlecem, kde ale sudí postupovali chybně. Disciplinární komise zrušila trest i pro pardubického Godwina v zápase s Bohemians, kde komise rozhodčích konstatovala, že se žádného přestupku nedopustil. Červenou kartu mu ale neodpustila v zápase s Teplicemi, kdy sice neměl být podle názoru komise rozhodčích vyloučen, ale přestupku se dopustil, jen na žlutou kartu. Proto zůstal jednozápasový trest.
Chorý původně obdržel žlutou kartu, než ji rozhodčí po intervenci změnil na červenou.
Nyní mu hrozí podle disciplinárního řádu stopka až na šest týdnů či pokuta až sto tisíc korun. Automaticky kvůli kartě vynechá následující kolo, pokud však do té doby nezasáhne disciplinární komise.
„S ohledem na výše uvedené má náš klub za to, že v posuzovaném případě nebyl naplněn skutkový základ pro udělení červené karty, neboť nebylo prokázáno úmyslné plivnutí na protihráče. Zároveň požaduje, aby byl protest označen za důvodný a červená karta pro Chorého byla zrušena,“ uzavírá Slavia.