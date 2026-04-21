Na stadionu Slavie budou nově veřejně dostupné defibrilátory

Záštitu nad tím projektem Slavie převzal Prof. Jan Pirk, přední český kardiochirurg a emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. „Srdeční onemocnění jsou první příčinou našich úmrtí. Rychlá pomoc je jedinou cestou, jak můžeme zachránit život,“ říká Pirk.
🫀 Rychlá pomoc je jediná cesta, jak můžeme zachránit život— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 21, 2026
Proto byly u všech vstupů do Edenu instalovány automatické externí defibrilátory (AED) přístupné pro veřejnost během zápasů a na recepci je k dispozici nepřetržitě i mimo zápasy. AED je připraven a zvládne jej použít…
Co dělat v případě zdravotního kolapsu člověka?
- Přivolat nejbližšího stevarda security, SLO nebo jiný personál.
- Zavolat 155, operátor Vám pomůže s dalším postupem.
- V případě potřeby vzít nejbližší AED, přístroj vás sám navede k jeho použití.
Zástava srdce vás může potkat při různých situacích. Třeba i při fotbale. A vždy se hraje v první řadě o čas. S každou minutou bez odborné pomoci klesá šance na přežití o 10 %. Proto nestačí mít přístroj jen v lékařském zázemí: AED musí být dostupné odkudkoli ze stadionu.
Kardiovaskulární onemocnění jsou v ČR dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí (v roce 2024 jim podlehlo přes 35 000 lidí). Sportovní stadiony jsou kvůli kombinaci emocí, fyzické námahy a počasí rizikovým prostředím. Loni takto zemřel hokejový fanoušek v Pardubicích. Cílem projektu je být připraveni a dát každému šanci na záchranu života.
Fotbalisté Slavie odehrají nejbližší zápas v Edenu v sobotu 25. dubna od 16:00 proti Sigmě Olomouc, čímž zakončí základní část ligy. Pak bude následovat nadstavba. Tým trenéra Trpišovského nyní vede tabulku o pět bodů před Spartou.