Slavia získala Chama, kterého chtěla už loni. Jsem fanouškem Trpišovského, říká

  18:33
Loni dal Slavii košem. „Vybral si jiný klub. Takový je fotbal,“ vysvětloval šéf Jaroslav Tvrdík fanouškům. Téměř přesně po roce ovšem ofenzivní fotbalista Muhammed Cham do Edenu skutečně přišel. Zatím na roční hostování s opcí na přestup. „Jsem velkým fanouškem trenéra Trpišovského,“ přesvědčuje mladík, který uplynulou sezonu strávil v tureckém Trabzonsporu.
Muhammed Cham, nová posila fotbalové Slavie. | foto: SK Slavia Praha

Čtyřiadvacetiletý Cham se narodil ve Vídni africkým rodičům. Předky má v Senegalu i Gambii, reprezentuje Rakousko.

„Muhammed je pořád mladý hráč, který se dokázal prosadit v kvalitních soutěžích. Dokázal pravidelně bodovat, střílet góly, asistovat. Má kreativní řešení ve finální fázi, zároveň ale ví, v čem se chce zlepšit,“ řekl o něm sportovní ředitel Jiří Bílek.

Muhammed Cham, nová posila fotbalové Slavie, se sportovním ředitelem Jiřím Bílkem.

„Ceníme si i jeho charakteru, při jednáních na nás udělal dojem. Chce být v národním týmu, chce hrát náročný fotbal. Stejně jako my,“ dodal.

V Edenu si od něj hodně slibují. Posila hodná šampionů, přivítali ho na klubovém webu. S Chamem se počítá v domácí soutěži i do Ligy mistrů.

„Vím, že přicházím do kvalitního týmu. O Slavii hodně vypovídá, kolik má v kádru reprezentantů. A hodně důležité pro mě je, že ve Slavii mají trenéra, který mi chce pomoct se zlepšit,“ řekl Cham.

Jde o ofenzivního univerzála s kreativním myšlením. Extravagantní borec s potetovanýma tělem se na hřišti nejlépe cítí pod hrotem, ale zahrát dovede také na křídle.

V minulé sezoně měl vynikající čísla v tureckém Trabzonsporu, kterému dal loni přednost právě před Slavií. Trvalo mu, než se natrvalo prosadil do základní sestavy, často střídal, sbíral minuty.

Ale pak měl při listopadové demolici Demirsporu (5:0) hokejovou bilanci 3+2 a trenér Senol Günes na něj rázem začal spoléhat.

Cham odehrál v minulém ročníku za Trabzonspor celkem 37 zápasů, v nichž vstřelil dohromady šest gólů a připsal si dvanáct asistencí.

Na startu aktuální sezony však dostal ve třech úvodních kolech jen čtyři minuty. I proto využil nabídku z Prahy.

Muhammed Cham v dresu tureckého Trabzonsporu.

„Je to trochu hybrid, protože dokáže hrát v jednom rozestavení na podhrotové pozici a v druhém na křídle,“ říkal o něm loni v létě Trpišovský.

Tehdy ho Slavia chtěla koupit z francouzského Clermont Foot, s nímž Cham sestoupil z francouzské ligy.

Jaroslav Tvrdík tenkrát jeho jméno odhalil fanouškům na předsezonní tiskové konferenci: „Líbí se mu myšlenka příchodu do Slavie. Věří, že by se u nás mohl stát komplexním hráčem, dále rozvinout svůj talent, zlepšit se v defenzivě a odrazit se u nás k přestupu do Premier League nebo do jiné elitní soutěže.“

Pak ale na sociálních sítích musel vysvětlovat, proč plánovaný přestup nedopadl.

„Nabídli jsme 5,4 milionu eur splatné do konce roku (v odvětví, kde standardem jsou několikaleté splátkové kalendáře) plus bonusy,“ napsal. „Nikdy jsme za hráče nenabídli víc. Nabídka hráči by byla, v případě přijetí, bezkonkurenčně nejvyšším příjmem hráče v klubu. Dostali jsme se na hranici, kterou jsme považovali za možnou a racionální z pohledu nejen sportovních, ale i finančních cílů klubu.“

Cham nakonec zamířil do Trabzonsporu, který za něj přitom podle specializovaného serveru Transfermarkt zaplatil „jen“ čtyři miliony eur, tedy 100 milionů korun.

A dál už ten příběh znáte.

„Věříme, že pro nás Muhammed bude posilou a potvrdí své kvality a předpoklady. Přejeme mu hodně štěstí,“ řekl Bílek.

Mimochodem, Slavia by mohla do úterý, kdy musí uzavřít soupisku pro ligovou fázi Ligy mistrů, přivést ještě jednu posilu do ofenzivy. Trenér Trpišovský už před týdnem potvrdil zájem o norského útočníka Johanese Brauta Brunese z polské Čenstochové.

