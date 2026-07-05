Slávisté v přípravě nezvítězili ani v třetím utkání, ale blýskli se Šturm s Ouandou

Zápas Slavie proti polskému soupeři se odehrál na čtyři třicetiminutové části.
Gól i asistenci si připsali Danijel Šturm a Bryan Ouanda, kteří za Slavii nastoupili vůbec poprvé.
Slávisté mohli dokonce prohrát, ale minutu před koncem soupeř z přmého kopu trefil břevno.
Slavia je pořád bez deseti reprezentantů, kteří se připojí k týmu až po návratu ze soustředění.
Naopak až na brankáře Domčaka dostávají šanci noví hráči N’Guessan, Diakité, Šturm, Ouanda, Ayaosi, Nowak, Kubiak a Kačor, i návrátilci z hostování jako Konečný, Halinský, Camara či Labík.
Slavia v letní přípravě remizovala s Dynamem Kyjev (1:1) a podlehla druholigové Vlašimi (1:2).
Pardubice remizovaly i ve třetím přípravném utkání na soustředění v rakouském Ulmerfeldu. Tým trenéra Jana Trousila byl proti Rapidu Vídeň blízko vítězství, v samém závěru však inkasoval na konečných 2:2.
Nad historicky nejúspěšnějším rakouským klubem Pardubičtí zásluhou Drchala a Tanka dvakrát vedli, soupeř však pokaždé odpověděl. Poprvé srovnal po vlastní brance Traoré, v závěru zařídil nerozhodný výsledek Polke.
Pardubice na soustředění remizovaly i s Odrou Opolí a Žilinou. Jejich posledním protivníkem bude Cracovia.
21. Villar
88. Mras
43. Ouanda
57. Šturm
Mikulko (91. Stechnij) – Fila (61. Dankowski), Djermanović (61. Szymonowicz), Dujmović (61. Zagrodzki), Vojtko (61. Pestka), Villar (61. Donkor), Piazon (61. Lederman), Maigaard (61. Mras), Pušić (61. Christensen), Semedo (61. Knežević), Paulinho (61. Feiertag)
Markovič (61. Božev) – Vlček (61. Konečný), N’Guessan (61. Halinský), Mbodji (61. Camara) – Isife (C) (41. Piták) (61. Ayaosi), Diakité (61. Nowak), Moses (61. Jelínek) (101. Rajnoha), Kolísek (41. Javorček) (61. Labík) (101. Javorček) – Šturm (61. Kubiak) (C), Ouanda (61. Schranz) (91. Kohout), Suleiman (61. Kačor) (101. Glossoa)
107. Glossoa, 115. Rajnoha
Rozhodčí: Eidenberger
17. Traoré (vla.)
90. Polke
3. Drchal
75. Tanko
Orgler – Tilio, Adamsen, Dahl, Gulliksen, Seidl, Schaub, Muharemović, Cvetkovič, F. Demir, Bolla
Mandous – Patrák, Smékal, Godwin, Drchal, Traoré, Solil, Šimek (88. Míček), Noslin, Bammens, Saarma
Göschl – Stehrer, Oswald, Jozepovic, Gröller, Polke, Djezic, Music
Šerák – Boledovič, Botos, Hlavatý, Icha, Mahuta, Míšek, Samuel, Sliubyk, Tanko, Trédl
43. Gulliksen, 69. Tilio
43. Patrák