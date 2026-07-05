Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Slávisté v přípravě nezvítězili ani v třetím utkání, ale blýskli se Šturm s Ouandou

Autor: ,
Aktualizujeme   19:37

Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu. | foto: SK Slavia Praha

Slávističtí fotbalisté v přípravě nevyhráli ani v třetím utkání. Na soustředění v Rakousku remizovali s nováčkem polské ligy Wieczystou Krakov 2:2. Stejný výsledek uhrály i Pardubice, které nad Rapidem Vídeň dvakrát vedly, soupeř vyrovnal na 2:2 těsně před koncem.

Zápas Slavie proti polskému soupeři se odehrál na čtyři třicetiminutové části.

Gól i asistenci si připsali Danijel Šturm a Bryan Ouanda, kteří za Slavii nastoupili vůbec poprvé.

Slávisté mohli dokonce prohrát, ale minutu před koncem soupeř z přmého kopu trefil břevno.

Slavia je pořád bez deseti reprezentantů, kteří se připojí k týmu až po návratu ze soustředění.

Naopak až na brankáře Domčaka dostávají šanci noví hráči N’Guessan, Diakité, Šturm, Ouanda, Ayaosi, Nowak, Kubiak a Kačor, i návrátilci z hostování jako Konečný, Halinský, Camara či Labík.

Slavia v letní přípravě remizovala s Dynamem Kyjev (1:1) a podlehla druholigové Vlašimi (1:2).

Pardubice remizovaly i ve třetím přípravném utkání na soustředění v rakouském Ulmerfeldu. Tým trenéra Jana Trousila byl proti Rapidu Vídeň blízko vítězství, v samém závěru však inkasoval na konečných 2:2.

Nad historicky nejúspěšnějším rakouským klubem Pardubičtí zásluhou Drchala a Tanka dvakrát vedli, soupeř však pokaždé odpověděl. Poprvé srovnal po vlastní brance Traoré, v závěru zařídil nerozhodný výsledek Polke.

Pardubice na soustředění remizovaly i s Odrou Opolí a Žilinou. Jejich posledním protivníkem bude Cracovia.

Přípravný zápas
5. 7. 2026 17:00
Wieczysta Kraków : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 2:2 (1:2)
Góly:
21. Villar
88. Mras
Góly:
43. Ouanda
57. Šturm
Sestavy:
Mikulko (91. Stechnij) – Fila (61. Dankowski), Djermanović (61. Szymonowicz), Dujmović (61. Zagrodzki), Vojtko (61. Pestka), Villar (61. Donkor), Piazon (61. Lederman), Maigaard (61. Mras), Pušić (61. Christensen), Semedo (61. Knežević), Paulinho (61. Feiertag)
Sestavy:
Markovič (61. Božev) – Vlček (61. Konečný), N’Guessan (61. Halinský), Mbodji (61. Camara) – Isife (C) (41. Piták) (61. Ayaosi), Diakité (61. Nowak), Moses (61. Jelínek) (101. Rajnoha), Kolísek (41. Javorček) (61. Labík) (101. Javorček) – Šturm (61. Kubiak) (C), Ouanda (61. Schranz) (91. Kohout), Suleiman (61. Kačor) (101. Glossoa)
Žluté karty:
Žluté karty:
107. Glossoa, 115. Rajnoha

Rozhodčí: Eidenberger

Přípravný zápas
5. 7. 2026 15:00
Rapid Vídeň Rapid Vídeň : FK Pardubice FK Pardubice 2:2 (1:1)
Góly:
17. Traoré (vla.)
90. Polke
Góly:
3. Drchal
75. Tanko
Sestavy:
Orgler – Tilio, Adamsen, Dahl, Gulliksen, Seidl, Schaub, Muharemović, Cvetkovič, F. Demir, Bolla
Sestavy:
Mandous – Patrák, Smékal, Godwin, Drchal, Traoré, Solil, Šimek (88. Míček), Noslin, Bammens, Saarma
Náhradníci:
Göschl – Stehrer, Oswald, Jozepovic, Gröller, Polke, Djezic, Music
Náhradníci:
Šerák – Boledovič, Botos, Hlavatý, Icha, Mahuta, Míšek, Samuel, Sliubyk, Tanko, Trédl
Žluté karty:
43. Gulliksen, 69. Tilio
Žluté karty:
43. Patrák
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kouč Kanady byl po prohře hrdý, Mbappého chválili

Sledujeme online
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Špunty do uší i přípravky na spaní. A k tomu Angličany čeká aztécká pevnost

DOMÁCÍ EUFORIE. Mexičtí fotbalisté slaví na slavném Aztéckém stadionu další...

Bude to velký fotbalový svátek. Mexičané se chystají na osmifinále mistrovství světa proti Anglii. „Chceme, aby to byl nejlepší zápas našeho života,“ burcoval útočník Raúl Jiménez. Se spoluhráči bude...

5. července 2026  16:24

Rivalové, co se rádi provokují. Haaland a Gabriel hlásí: Naše souboje jsou jako válka

Gabriel Magalhaes, stoper Arsenalu, a Erling Haaland z Manchesteru City. Ve...

Podobné souboje si možná spojíte spíše s dávnější minulostí. Jak si defenzivní specialisté brousili zuby na ofenzivní hvězdy soupeře. Jak naopak střelci toužili tvrdým stoperům ukázat, že je nemůžou...

5. července 2026  14:37

Jen počkej, Ancelotti! Neobyčejný příběh kouče Norů, rodina mu plánovala pohřeb

Norský trenér Stale Solbakken před začátkem utkání s Pobřeží slonoviny.

Když si něco myslí, nenechá si to pro sebe. Ani se skrýváním emocí si příliš starostí nedělá. Norské fotbalisty si získává právě svou otevřeností, autentičností, lidskostí. Chcete konkrétní důkaz?...

5. července 2026  12:46

Rušno v Arsenalu: Jarolím skončil, z asistenta je trenér, do branky jde Vliegen

Česká Lípa, 30. 5. 2026, trenér David Jarolím, fotbal Česká Lípa vs Varnsdorf.

Když fotbalová Česká Lípa po 27 letech oslavila postup do druhé ligy, bylo jasné, že její kádr musí projít změnami. Ta nejzajímavější se odehrála na postu gólmana. Do klubu zamířil sedmadvacetiletý...

5. července 2026  11:17

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kouč Kanady byl po prohře hrdý, Mbappého chválili

Sledujeme online
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

5. července 2026  10:53

Kouč Paraguaye nechápal penaltu. Sudí má svůj názor, ale pak přijde VAR, rýpnul si

Trenér Paraguaye Gustavo Alfaro během zápasu s Francií.

Možná by zápas i dotáhli minimálně do prodloužení, nakonec ale rozhodla penalta, kterou 20 minut před koncem proměnil Kylian Mbappé, a poslal tak Francii do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa....

5. července 2026  10:12

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

5. července 2026  9:13

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

5. července 2026  9:08

26. den MS ve fotbale: Brazílie narazí na Norsko, Mexiko vyzve Anglii

Nejen tento brazilský fanoušek věří, že jeho oblíbenci dovedou zemi až k titulu...

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují osmifinálové boje. Nedělní program nabídne velmi atraktivní zápasy. Brazílie se střetne s Norskem, které je pro pětinásobné mistry světa historicky velmi...

5. července 2026  7:58

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

5. července 2026  7:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Francie - Paraguay 1:0, favorit se povznesl nad provokace, z penalty rozhodl Mbappé

Francouzský kapitán Kylian Mbappé proti Paraguayi proměňuje pokutový kop.

Ustáli spoustu provokací, desítky tvrdých zákroků i dalších nechutností od soupeře, dali gól a postoupili do čtvrtfinále. Francouzští fotbalisté na mistrovství světa jsou dál stoprocentní, v...

4. července 2026  22:05,  aktualizováno  5. 7. 1:09

Sudí ho ušetřil vyloučení, vzápětí Maročan rozhodl osmifinále. Máme sílu, říká Unáhí

Marocký záložník Unáhí nad hlavami spoluhráčů poté co v osmifinále MS proti...

Kapitán kanadských fotbalistů Stephen Eustaquio ostře vyjel na hlavního rozhodčího Michaela Olivera, který ho od sebe rukama důrazně odstrčil. „To je přece jasná žlutá karta,“ křičel Eustaquio kvůli...

4. července 2026  22:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.