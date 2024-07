Trpišovský: Formuje se tu ambiciózní tým. Od Zafeirise chce víc, nadchl ho Vorlický

Pro Slavii ročník startuje v neděli na stadionu Slovácka a je klidně možné, že už u toho bude i starý známý Peter Olayinka, jehož návrat z Bělehradu klub finišuje.

„Jsem stoprocentně přesvědčený, že bude pro tým okamžitou posilou,“ poznamenal Trpišovský.

Co konkrétně si od něj slibujete?

Když definujeme hráče, jež pro Slavii hledáme, tak kromě zadání od nás z realizáku jsou tam i příklady, kdo splňuje naše požadavky. U křídla tam je Peter. Jeho dovednosti jsou jedna věc, ale přepínání, represink, zisky míče jsou abnormální. Snažili jsme se najít hráče v Evropě, měli jsme vytipovaných šest jmen, ani jedno se z různých důvodů nepovedlo. A tak se povedl, snad to nezakřiknu, Olie. Což bude příchod, který nám nejvíc pomůže. Zná to tady, jeho mentalitu jsme hledali. Je v nejlepším věku a vrací se tam, kam se vrátit chtěl.

Když byste jeho návrat měl porovnat se zimním návratem obránce Davida Zimy, jaké vidíte rozdíly?

Peter byl ve Zvezdě důležitý hráč základní sestavy, produktivní, tým si ho hodně cenil. Ale hledal ambice. David naopak hledal spíš vytížení po období, kdy nehrál.

S Olayinkovým příchodem má Slavia enormně našlapaný útok. Může Slavii někdo opustit?

Máme veliký přetlak, souhlasím. Ale jsme de facto na začátku přestupního okna - spousta hráčů z českých klubů figuruje na různých seznamech spíš v širších okruzích, ale když těm týmům nevyjdou dva cíle, stočí se k hráči z Česka. Čelíme často nabídkám ke konci přestupního období a může se stát, že přijde velká nabídka jako na Davida Juráska loni od Benfiky. Čili stát se to může.

Bolestí Slavie je od odchodu Nicolae Stancia kreativita v poslední třetině hřiště. Náhradu za něj jste zatím nezískali. Čekáte třeba víc od Christose Zafeirise?

Když tu hrál Nico, opakoval jsem, že si ho musíme vážit. Viděl věci, co jiní hráči nevidí. Po jeho odchodu nám neskutečně chyběl, ale fotbal je i o tom, že se s takovými ztrátami musíte vyrovnat. Usilovali jsme o nějaké hráče, ale ani jeden k nám nechtěl. Třeba se ještě povede Cham... Dřív jsme tu pozici řešili Lingrem, ten sice neměl finální přihrávky, ale nahrazoval je produktivitou. Alexandr Bužek ukázal v přípravě velký potenciál...

A ten Zafeiris?

Čekám od něj víc, ano. Potřebujeme průlomovou sezonu, potřebujeme, aby rozhodooval zápasy. Technicky je skvělý, umí jeden na jednoho, pracuje pro tým, ale jedna asistence za ročník je prostě málo. Potřebujeme od něj víc kreativity a bodů. Nebo aby bodově expolodoval Petr Ševčík. Není snadné takové hráče hledat a získat, fotbalistu na Nicově úrovni se nám dosud přivést nepodařilo.

Slávistický záložník Christos Zafeiris

Když byste měl shrnout přípravu na sezonu, jaká byla?

Specifická. Hodně hráčů jsme měli v reprezentaci, na druhou stranu díky tomu bylo na kempu snad dvacet hráčů pod třiadvacet let a dostali velký prostor. Někteří naznačili velký potenciál ucházet se o místo v užším kádru, případně v základní sestavě. Jiní, jako třeba Halinský, prokázali výkonnost a podobně jako u Prebsla či Vlčka se do Slavie třeba zanedlouho vrátí, ale momentálně pro ně bude přínosnější hrát pravidelně jinde. Jsme hodně spokojení se zápasy, tým chválím za profesionalitu.

Naznačil jste drobná zranění.

To nám přípravu trošku kalí. Kontakty a srážky. Chaloupek má problém, Masopust také. Zafeiris momentálně vypadá slibně na druhé kolo. Jinak jsme ale dobře nachystaní a v neděli na Slovácku to ukážeme.

Ještě nějaká zajímavost z přípravy?

Příjemně nás překvapil Vorlický. Kvalitu samozřejmě má, víme, kde byl. Ale nadchl nás ve smyslu intenzity, zapojení do týmu, zanícení... Takovou chuť do fotbalu, co ukázal, jsem dlouho neviděl. Připomíná mi trochu Nica Stancia, ukazuje obrovský potenciál, u něj je to fakt jenom o zdraví. Kádr se nám celkově zkvalitnil, cítím z něj velký hlad a odhodlání.

Velkým lákadlem je přímý postup do Ligy mistrů pro českého šampiona. Vy budete mít první šanci zahrát si tuto soutěž už v létě ve třetím předkole. Která cesta je snazší?

Víc šancí znamená víc možností. Formuje se tu ambiciózní tým, chce získávat trofeje. Poslední dva tři roky byla priorita trošku jinde, to se s příchodem pana Tykače změnilo. Pro mě má titul stejnou hodnotu s Champions League i bez ní, ale ten bonus je velmi zajímavý. Přeju si nicméně proměnit hned ten první. A titul letos chceme za každou cenu, uděláme pro to maximum.