Právě odtud slávističtí fotbalisté během přípravného kempu den co den vyšlápnou prudký svah k nedalekému hřišti, kolem kterého se během tréninku na písčité cestě zastavují maminky s kočárky.
Z Kollerschlagu, asi patnáctisethlavé obci v regionu Mühlviertel kousek od českých hranic, se Slavia v posledních dvou letech odrazila k titulu. Co tentokrát?
Jindřich Trpišovský sleduje cvrkot před sebou z dřevěné lavičky hned vedle sportovního ředitele Přemysla Kováře, asistent Zdeněk Houštecký se tradičně zapojí do úvodního baga i střeleckého cvičení. A další pomocník Milan Kerbr s notýskem v ruce rozděluje pokyny - napůl v češtině a napůl v angličtině, protože tohle je trochu jiná Slavia, než jste zvyklí.
Ze skromné tribunky, kam se můžete schovat před ostrým sluníčkem, máte nečekaný problém odhalit známé tváře. Až když se v pravé poledne z údolí ozve zvon místního kostela svatého Josefa a fotbalisté se před závěrečnou hrou přijdou občerstvit blíž, poznáváte všechny posily a navrátilce z hostování: Šturm, Diakité, N’Guessan, Nowak, Kubiak, Kačor, Ouanda, Ayaosi, Halinský, Labík, Glossoa, Camara.
Houštecký mezitím houkne na vedoucího mužstva Stanislava Vlčka, ať nechá pokropit drhnoucí hřiště, načež dívka v modré teplákovce, zaměstnankyně místního Sportunionu, ťukne na displej telefonu a na dálku spustí zavlažování.
Na první pohled rakouská idyla.
Letní pohoda kdesi na samotě u lesa.
Jenže pro Slavii také velmi důležité týdny před vstupem do nového ligového ročníku, jejž rozehraje v neděli 26. července doma se Slováckem. V prázdném Edenu, což zdaleka není jediné dědictví divokého červenobílého jara. Vzhledem k tomu, že už ve středu se ke zbytku týmu po dovolené připojí reprezentanti z mistrovství světa, ožívá také sledovaný případ kolem útočníka Tomáše Chorého a obránce Davida Douděry, které slávistický boss Jaroslav Tvrdík po skandálním květnovém derby přeřadil do rezervy.
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Oba dva dostali červené karty – Chorý za úder loktem do hlavy sparťana Sörensena a Douděra za vulgární výpad vůči rozhodčím. „Ani jeden už za Slavii Praha nenastoupí,“ oznámil Tvrdík, jenže majitel i trenér v čase jeho výroky relativizovali.
„Když to půjde, o Chorého zabojuju,“ prohlásil Pavel Tykač a kouč Trpišovský po posledním utkání ligy zmínil: „Vedení náš názor zná. Sportovně nám oba hrozně moc pomohli.“
Takže?
Na přímou otázku vám teď nikdo přímo neodpoví. Citlivé téma je tabu a nejen v Rakousku se okolo něj, minimálně navenek, našlapuje opatrně. Ani manažeři nechtějí vypustit nic, co by jejich klienty mohlo poškodit.
„Omlouvám se, ale dohodli jsme se s Tomášem, že situaci oficiálně komentovat nebudeme,“ uvedl pro iDNES.cz David Nehoda, agent útočníka Chorého.
„Má platnou smlouvu, normálně se připojí a uvidíme, jak se věci budou vyvíjet. Musí to být ke spokojenosti všech. Může zůstat i odejít,“ přidal Radek Matějek, který pro změnu čerstvě zastupuje Douděru.
Jasněji by mohlo být v příštích dnech, třeba i po osobních schůzkách hráčů právě s Tvrdíkem.
Ale co další proměnné? Jednatřicetiletému Chorému končí příští rok smlouva, kdyby zůstal a neprodloužil, od zimy může podepsat kdekoli jinde. O tři roky mladší Douděra má platný kontrakt ještě na dva roky; zájem by o něj mohl být v zámoří, ale splní kluby z Major League Soccer požadavky Slavie?
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„Bude i na klucích, jakou cestou se vydají,“ zmínil před pár týdny kouč Trpišovský. „Jsme tým a zůstáváme spolu v dobrém i ve špatném,“ dodal.
Nepřekvapí, že hlavně o Chorého by se slávističtí trenéři rádi opírali dál: v uplynulých dvou sezonách na něm postavili ligový úspěch, jednatřiceti góly vystřílel dva tituly, klub navíc jiného útočníka na trhu nesehnal. To Douděru už na jaře obstojně suploval mladý Nigerijec Samuel Isife, i proto se nabízí, že by tahle ztráta sešívané v jejich současném nastavení přece jen bolela o něco méně.
Další dny rozhodnou. Do startu ligy zbývají poslední dva týdny.
Slavia zakončí rakouské soustředění slovenským dvojbojem se Slovanem Bratislava a s Ružomberokem. Příští neděli ji pak v německém Norimberku čeká generálka proti francouzskému Lyonu.
Bude do té chvíle kolem Chorého a Douděry něco nového?