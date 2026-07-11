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Chance Liga 2026/2027

U Slavie na samotě: plno nových tváří, ostrý výšlap ke hřišti. Co Chorý a Douděra?

Jiří Čihák
  8:18
Momentka ze slávistického tréninku na přípravném kempu v Rakousku. Uprostřed...

Momentka ze slávistického tréninku na přípravném kempu v Rakousku. Uprostřed jedna z letních posil: polský záložník Wiktor Nowak. | foto: SK Slavia Praha, Jiří Matoušek.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během tréninku na herním soustředění v...
Fotbalisté Slavie se v rakouském Kollerschlagu, kousek od českých hranic,...
Fotbalový areál v rakouském Kollerschlagu, kde se na nový ligový ročník...
Slávisté Tomáš Chorý (vlevo) a Lukáš Provod slaví mistrovský titul.
10 fotografií
Od našeho zpravodaje v Rakousku - Do ospalé venkovské krajiny na rakouské straně Šumavy jako by snad ani nepatřil. Rozlehlý komplex ve skandinávském stylu přirozeně srostlý s okolními kopci, luxusní hotel a zároveň i sídlo globální technologické firmy Loxone. Na střeše roste tráva a raší pampelišky, před vchodem bublá fontána a z opačné strany areálu žhnou rozpálené sauny s půvabným výhledem do okolí.

Právě odtud slávističtí fotbalisté během přípravného kempu den co den vyšlápnou prudký svah k nedalekému hřišti, kolem kterého se během tréninku na písčité cestě zastavují maminky s kočárky.

Z Kollerschlagu, asi patnáctisethlavé obci v regionu Mühlviertel kousek od českých hranic, se Slavia v posledních dvou letech odrazila k titulu. Co tentokrát?

Jindřich Trpišovský sleduje cvrkot před sebou z dřevěné lavičky hned vedle sportovního ředitele Přemysla Kováře, asistent Zdeněk Houštecký se tradičně zapojí do úvodního baga i střeleckého cvičení. A další pomocník Milan Kerbr s notýskem v ruce rozděluje pokyny - napůl v češtině a napůl v angličtině, protože tohle je trochu jiná Slavia, než jste zvyklí.

Fotbalový areál v rakouském Kollerschlagu, kde se na nový ligový ročník připravuje mistrovská Slavia.

Ze skromné tribunky, kam se můžete schovat před ostrým sluníčkem, máte nečekaný problém odhalit známé tváře. Až když se v pravé poledne z údolí ozve zvon místního kostela svatého Josefa a fotbalisté se před závěrečnou hrou přijdou občerstvit blíž, poznáváte všechny posily a navrátilce z hostování: Šturm, Diakité, N’Guessan, Nowak, Kubiak, Kačor, Ouanda, Ayaosi, Halinský, Labík, Glossoa, Camara.

Houštecký mezitím houkne na vedoucího mužstva Stanislava Vlčka, ať nechá pokropit drhnoucí hřiště, načež dívka v modré teplákovce, zaměstnankyně místního Sportunionu, ťukne na displej telefonu a na dálku spustí zavlažování.

Na první pohled rakouská idyla.

Letní pohoda kdesi na samotě u lesa.

sport.idnescz

Po kondiční části v rakouském Aigenu se slávisté 3. července přesunuli do Kollerschlagu, kde během herního soustředění pilují souhru a ladí poslední detaily před startem nové sezony.

Jiří Čihák, iDNES.cz

9. července 2026 v 18:19, příspěvek archivován: 10. července 2026 v 12:32
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Jenže pro Slavii také velmi důležité týdny před vstupem do nového ligového ročníku, jejž rozehraje v neděli 26. července doma se Slováckem. V prázdném Edenu, což zdaleka není jediné dědictví divokého červenobílého jara. Vzhledem k tomu, že už ve středu se ke zbytku týmu po dovolené připojí reprezentanti z mistrovství světa, ožívá také sledovaný případ kolem útočníka Tomáše Chorého a obránce Davida Douděry, které slávistický boss Jaroslav Tvrdík po skandálním květnovém derby přeřadil do rezervy.

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Oba dva dostali červené karty – Chorý za úder loktem do hlavy sparťana Sörensena a Douděra za vulgární výpad vůči rozhodčím. „Ani jeden už za Slavii Praha nenastoupí,“ oznámil Tvrdík, jenže majitel i trenér v čase jeho výroky relativizovali.

„Když to půjde, o Chorého zabojuju,“ prohlásil Pavel Tykač a kouč Trpišovský po posledním utkání ligy zmínil: „Vedení náš názor zná. Sportovně nám oba hrozně moc pomohli.“

Takže?

Slávisté Tomáš Chorý (vlevo) a Lukáš Provod slaví mistrovský titul.
David Douděra zvedá mistrovský pohár.

Na přímou otázku vám teď nikdo přímo neodpoví. Citlivé téma je tabu a nejen v Rakousku se okolo něj, minimálně navenek, našlapuje opatrně. Ani manažeři nechtějí vypustit nic, co by jejich klienty mohlo poškodit.

„Omlouvám se, ale dohodli jsme se s Tomášem, že situaci oficiálně komentovat nebudeme,“ uvedl pro iDNES.cz David Nehoda, agent útočníka Chorého.

„Má platnou smlouvu, normálně se připojí a uvidíme, jak se věci budou vyvíjet. Musí to být ke spokojenosti všech. Může zůstat i odejít,“ přidal Radek Matějek, který pro změnu čerstvě zastupuje Douděru.

Jasněji by mohlo být v příštích dnech, třeba i po osobních schůzkách hráčů právě s Tvrdíkem.

Ale co další proměnné? Jednatřicetiletému Chorému končí příští rok smlouva, kdyby zůstal a neprodloužil, od zimy může podepsat kdekoli jinde. O tři roky mladší Douděra má platný kontrakt ještě na dva roky; zájem by o něj mohl být v zámoří, ale splní kluby z Major League Soccer požadavky Slavie?

Douděra se omluvil za chování v derby: Musím se změnit v jiného člověka

„Bude i na klucích, jakou cestou se vydají,“ zmínil před pár týdny kouč Trpišovský. „Jsme tým a zůstáváme spolu v dobrém i ve špatném,“ dodal.

Nepřekvapí, že hlavně o Chorého by se slávističtí trenéři rádi opírali dál: v uplynulých dvou sezonách na něm postavili ligový úspěch, jednatřiceti góly vystřílel dva tituly, klub navíc jiného útočníka na trhu nesehnal. To Douděru už na jaře obstojně suploval mladý Nigerijec Samuel Isife, i proto se nabízí, že by tahle ztráta sešívané v jejich současném nastavení přece jen bolela o něco méně.

Fotbalisté Slavie se v rakouském Kollerschlagu, kousek od českých hranic, chystají na nový ligový ročník.

Další dny rozhodnou. Do startu ligy zbývají poslední dva týdny.

Slavia zakončí rakouské soustředění slovenským dvojbojem se Slovanem Bratislava a s Ružomberokem. Příští neděli ji pak v německém Norimberku čeká generálka proti francouzskému Lyonu.

Bude do té chvíle kolem Chorého a Douděry něco nového?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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