Slavia objevuje talent. Trpišovskému se líbí a po tréninku šprtá na maturitu

Pravda, zatím toho v soutěžních zápasech moc neodehrál. V lize pouhých devět listopadových minut proti Karviné, když byl zápas dávno rozhodnutý. Národní pohár proti amatérům z Benátek nad Jizerou zvládl celý a zpestřil si ho gólovou hlavičkou.

„Fakt zajímavý hráč. Skvělá hlava, důraz, rozehrávka. Určitě dostane šanci,“ tvrdí trenér Jindřich Trpišovský. I proto si ho Slavia pojistila vylepšenou smlouvou do roku 2028.

Když nastoupil v neděli odpoledne proti nahecované Philadelphii v generálce na Evropskou ligu, obsadil pravý kraj tříčlenné stoperské party. Ale taky každou chvíli pendloval někde jinde. Klidně jste ho mohli zahlédnout i pod hrotem.

Po pár minutách pěkným pasem rozjel po křídle rozběhnutého Douděru, po dvaceti minutách parádně přenesl míč přes celou šířku hřiště, což předznamenalo jediný gól zápasu. Malick Diouf zpracoval a nacentroval, Chytil uklidil.

Talentovaný slávistický obránce Mikuláš Konečný (druhý zprava) před přípravným utkáním s Philadelphií.

„Takový pěkný plusový bod,“ usmál se mládenec: „Škoda, že jsem před koncem zazdil šanci hlavou. Nádherný centr od Filipa Prebsla, mohl jsem to hlavou uklidit kamkoli a trefím gólmana uprostřed brány.“

Chvilku se před reportéry ostýchal a nervózně lovil slova, pak se celkem rozjel.

Na Philadelphii jste se připravovali přes maily a zprávy na WhatsAppu, protože v týmu řádí viróza. Problém?

Dostali jsme od trenérů rozestavení, popis standardních situací a každý jsme si to museli nastudovat sami. Takový domácí úkol.

Na což jste zvyklý, ne?

Pro mě to byla vzpomínka na koronavir, kdy jsem se učil jen doma. Složitá doba.

A letos maturujete.

Na gymnáziu Budějovická. Mám od učitelů individuální plán a většinou ho plním odpoledne, protože dopoledne bývají na Slavii tréninky. Prostě se musím učit sám. Čemu nerozumím, s tím pomůžou spolužáci. I tady na soustředění v Marbelle mám s sebou učení, otázky na maturitu. Když mám sílu, které teď po náročných trénincích nebylo moc, snažím se na to podívat.

Talentovaný slávistický obránce Mikuláš Konečný rozehrává akci v přípravném utkáním s Philadelphií.

Z čeho vlastně maturujete?

Státní maturita je jasná, takže matika a čeština. Pak zeměpis, angličtina a ICT, čili informatika.

Maturanti z gymnázia se většinou hlásí na univerzitu. Vy taky zkusíte vysokou? To se mezi profesionálními fotbalisty moc nenosí.

S rodiči už jsme se o tom doma bavili a zatím nejsem úplně rozhodnutý. Asi podám přihlášky a uvidím, jak se to v létě všechno ve Slavii vyvrbí.

Takže zůstáváte ve Slavii i pro jaro? Žádné hostování?

Měl bych zůstat, mám takové zprávy. I kvůli dokončení školy by bylo dobré, aby mě nic jiného zbytečně nerušilo.

Za áčko jste zatím hrál jen pár minut. Máte před zápasy trému?

Abych se přiznal, tak ne. Snažím se hrát fotbal tak, jak jsem se to učil odmalinka.

Pro kluka z pražského Jižního Města to musí být splněný sen hrát za Slavii, ne?

Upřímně, nemohl jsem si to vysnít jinak. Osmnáct let, já ve Slavii a kolem samí reprezentanti. I trenér je skvělý, takže super zkušenost. Z každého dne můžu čerpat pro budoucnost.

Ta nejbližší bude jaká? Teda kromě červnové maturity.

Zatím myslím hlavně na Soluň a pak doma Malmö, závěr Evropské ligy. Potřebujeme dvakrát tři body. Navzdory viróze, která nám všechno zkomplikovala.