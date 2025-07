Pět přípravných zápasů, pět výher. Bilance slávistů z přípravy je stoprocentní. V neděli přibude generálka v Edenu proti Dynamu Drážďany, nováčkovi druhé bundesligy, a o týden později první ligový zápas doma proti Hradci Králové.

Jak hodnotíte poslední dvojzápas přípravy?

Celkově to bylo dobré. Dva zápasy na jednom místě, pořadatelé odvedli skvělou práci, nikdo se nezranil, vyhráli jsme, spousta kluků odehrála 90 minut navzdory zátěži, ve kterých jsou, a zvládla to... Jen škoda, že proti maďarskému DVTK jsme měli hodně rychlých přechodů a přečíslení, ale nevyřešili jsme je dobře. A v obou zápasech jsme si zkomplikovali závěr.

Se soustředěním v Rakousku jste také spokojen?

Ano, i když ten začátek byl pro nás komplikovaný, hráči dorazili postupně, jeli jsme ve dvou režimech. Ale tým pracoval dobře, měli jsme spoustu videí ze zápasů, čas jsme využili na maximum. A na některých hráčích je to i vidět.

Na kom konkrétně?

Třeba na Fullym nebo mladých klucích, ty bych rád pochválil. Kovář, Jelínek, Fully... Připojují se postupně a přizpůsobují se nárokům, které máme. V posledním dvojzápase vypadali skvěle i posily Sadílek a Hashioka. Jsme rádi, že jsme během soustředění nemuseli řešit žádný větší problém až na ty zdravotní.

Myslíte hlavně Dominika Javorčeka, který si poranil vazy v koleni a meniskus a jde na operaci.

Nejhorší moment letní přípravy. Všichni jsme z toho trochu přešlí, už to nevrátíme. Věříme, že to u něj bude stejné jako u Tomáše Vlčka, že během jara bude zpátky.

Do dvojzápasu nezasáhl Tomáš Chorý, jak to s ním vypadá?

Trápila ho třísla, ale už je stoprocentně zdravý. Zvažovali jsme, zda by šel do zápasu, ale počkáme na neděli, předpokládáme. Teď už bude v plném tréninku s týmem a v neděli na chvíli nastoupí.

Momentka ze zápasu Slavie s maďarským týmem Diósgyőri v rámci přípravy v Rakousku.

Ještě nějaké šrámy u hráčů?

Toula má menší problém s achillovkou z posledního zápasu, Vlček měl dlouhodobé bolesti hlavy, pátrali jsme, z čeho jsou a vypadá to na zánět mozkových blan, pravděpodobně z klíštěte. Takže pět šest týdnů mimo tým. Jinak mají kluci jen drobné škrábance, které jsou po soustředění běžné.

Bez fotbalu dlouho nezůstanete. V neděli přijedou Drážďany, čeká se plný Eden.

Moc se těšíme domů do Edenu, máme zprávy, že tráva vypadá skvěle, tak si ji poprvé vyzkoušíme. Loni to byl s Drážďany skvělý zápas, i teď to bude dobrá prověrka. Těšíme se na stadion, na fanoušky, na zápas. Věříme, že si ho užijeme a budeme pokračovat ve výkonech, které jsme předváděli dosud.

Příští neděli začínáte ligu v Edenu s Hradcem Králové, máte už v hlavě sestavu, která do něj vyběhne?

Ještě úplně ne. Máme představu o takovém jádru týmu, o zhruba osmi hráčích, také o rozestavení. Hradec je vždycky houževnatý tým, silný ve standardkách a v určitých fázích hry. Ještě se o sestavě rozhodujeme.