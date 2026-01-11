Během sobotního utkání s německým Karlsruhe ještě Jurásek ve Španělsku nebyl. Ale přestup se řeší. Intenzivně. Už několik dnů.
Ano, pětadvacetiletý obránce by se měl k sešívaným vrátit natvrdo.
Žádné hostování ani výpůjčka s opcí. Portugalský deník A Bola v posledních dnech psal, že Pražané zaplatí čtyři miliony eur, v přepočtu sto milionů korun, a Benfica navíc dostane polovinu z dalšího Juráskova přestupu.
Tedy pokud nějaký přijde.
„David není tam, kde z mého pohledu měl být. Něco jsme mu při jeho odchodu predikovali, ale z různých důvodů se na svůj strop nedostal. Jeho potenciál je výš. Má schopnosti, je v nejlepším věku. Na české poměry je svým talentem výjimečný,“ poznamenal kouč Slavie.
Celá věc se táhne už několik dnů.
Začátkem roku se Jurásek vrátil domů do Česka. Dohodl se na ukončení hostování v tureckém Besiktasi, kde měl zůstat až do konce sezony. Kdyby byl slavný klub z Istanbulu spokojený, mohl českého mládence z Portugalska vykoupit za 10 milionů eur, což byla výše domluvené opce.
Nestalo se.
Jurásek v černobílém dresu naskočil do sedmnácti zápasů, od konce listopadu však hrál jen třikrát. A protože Benfica se slavným koučem Josém Mourinhem už zájem nemá, Slavia je vlastně logická volba.
„Ale uvidíme, jak to celé dopadne,“ zůstával Trpišovský při raději při zdi.
Když v červenci 2023 Jurásek odcházel, také to byly nekonečné tahanice. Než se kluby domluvily na konečné sumě 350 milionů korun, trvalo to. Tenkrát se zajímaly také Wolfsburg, Nice, anebo Marseille a Trpišovský o klukovi s kouzelnou levačkou prohlásil, že má větší potenciál než mistr Robertson z Liverpoolu.
„Zní to krásně, ale taky si občas přečtu v komentářích, jaký jsem dřevák, když mi centr uletí do dvacáté řady,“ culil se tehdy Jurásek, který si plnil sen: „Mistr Portugalska, poslední čtvrtfinalista Ligy mistrů. Úžasná historie, nadšení fanoušci, zázemí, život. Ukažte mi někoho, kdo by řekl ne.“
Jenže v Benfice, kam přišel místo španělského beka Alejandra Grimalda, odehrál jen 12 zápasů. Uškodilo mu zranění hned na začátku. Nevypořádal se s obří konkurencí a očekáváním, takže před zmiňovaným hostováním v Turecku strávil ještě rok a půl v Hoffenheimu.
V Edenu by měl nyní plnohodnotně zacelit díru po Malicku Dioufovi, který v létě odešel do anglického West Hamu. Původně ho měl zastoupit Slovák Dominik Javorček, ale hned po příchodu se vážně zranil. Nedokázal to ani Ondřej Zmrzlý, který už zamířil do německého Kielu, Youssoupha Mbodji má zase až moc velké výkyvy.
„Z mého pohledu by navíc pro Mbodjiho mohl být do budoucna ideální spíš post levého stopera ve trojce,“ zmínil se Trpišovský po sobotním utkání s Karlsruhe, ve kterém exjihlavský obránce odehrál v zadní řadě druhý poločas. Do toho prvního zase nastoupil Hamidou Kante, nedávná posila z druholigového Artisu a další varianta na levou stranu.
„Naznačil potenciál, hlavně akcelerační a rychlostní. Když má míč na noze, je klidný a umí situaci vyhodnotit. Uvidíme těsně před mistrovskými zápasy, jestli zůstane v kádru i pro jaro, zmínil Trpišovský. „Záležet bude i na zdravotním stavu ostatních kluků. Totéž platí i pro Isifeho na pravé straně.“
A co Slavia plánuje dál?
„Myslím, že kádr zůstane podobný, jako je teď. Pokud by někdo přišel, bylo by to na úkor jiného hráče. Určitě mapujeme domácí a zahraniční trh, a když se objeví zajímavá varianta, musíme posoudit, jestli se do ní vyplatí investovat a pracovat s ní třeba do budoucna, nebo jde o hotového hráče, který by do týmu přinesl něco, co v něm není,“ zmínil Trpišovský.
Do první kategorie by mohl zapadnout například osmnáctiletý gambijský záložník Gibril Sosseh ze švédského Kalmaru, o jehož možném přesunu do Prahy v pátek informoval web Expressen. Do té druhé pak pochopitelně patří už zmíněný Jurásek.
Jeho příchod už je v tuto chvíli na spadnutí.