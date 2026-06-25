N’Guessan je dvaadvacetiletý pařížský rodák původem z Pobřeží slonoviny.
O dva roky mladší Diakité je středopolař, který se v Pobřeží slonoviny narodil.
Do Česka se loni v létě dostali z méně prestižních adres.
N’Guessana objevil Liberec ve slovinské lize v lublaňském klubu NK Bravo. Předtím prošel mládežnickými týmy Lens a FC Turín.
Diakité hrál od března za lotyšský Daugavpils.
Oba se po příchodu do Liberce brzy vypracovali mezi opory.
N’Guessan v závěrečných dvou kolech uplynulé sezony už nenastupoval, protože jednání o jeho odchodu z Liberce byla hodně konkrétní a nikdo nechtěl riskovat případné zranění.
„Přišla nabídka, o které je klub ochoten jednat. Proto jsme se s vedením rozhodli, že ho dáme mimo sestavu, abychom třeba neriskovali zranění,“ poznamenal tehdejší liberecký trenér Radoslav Kováč.
Jeho nové angažmá bylo hned spojováno se Slavií. Nabídla peníze i hráčskou kompenzaci, která se Liberci zamlouvala. Zároveň projevila zájem i o Diakitého.
Opačným směrem půjdou záložník Alexandr Bužek a útočník Vasil Kušej, jenž byl měl na severu Čech nejdřív hostovat. S nimi i další slávista Jan Bořil, jemuž skončila smlouva. Všichni tři už v Liberci trénovali.
Objem obchodu překoná dosavadní přestupový rekord mezi dvěma českými kluby, který od ledna držel Matyáš Vojta, jenž šel z Mladé Boleslavi do Sparty za víc než sto milionů korun.
Podobnou částku odsouhlasila Slavia v případě příchodu Danijela Šturma z Olomouce, díky bonusům by se suma měla vyšplhat na 120 milionů korun.
To N’Guessan by mohl stát až 150 milionů korun, Diakité přijde bezmála na sto milionů korun. Když se k tomu připočte cenovka Kušeje s Bužkem...
Slavia tak v letním přestupovém období získá posilu číslo sedm a osm.
Už při titulových oslavách představila útočníky Ayosiho s Pavlem Kačorem z Karviné. Z Olomouce koupila zmiňovaného slovinského křídelníka Šturma, z Lvova dorazil talentovaný gólman Nazar Domčak a krajní obránce Neil Glossoa přišel z Pau.
Minulý týden dotáhla příchod mladého polského záložníka Wiktora Nowaka z Górniku Zabrze.
A zároveň řeší příchod jeho krajana Oskara Kubiaka ze spřízněné Arky Gdyně, s níž oficiálně stvrdila spolupráci.