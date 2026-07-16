Slavia představila nové dresy. Překvapila venkovní sadou, sází na minimalismus

Nemění se ani dodavatel, tedy britská značka Castore. Společně s Fuksou na dresech pracovali osmnáct měsíců.
Domácí varianta je tradiční sešívaná, vlevo červená a vpravo bílá s prohozenými rukávy.
„Po více než sto třicet let zůstává jedním z nejvýraznějších symbolů českého fotbalu. Poznají ho generace fanoušků, bývalí hráči i soupeři. Je součástí klubové identity. Stejně jako naše hvězda,“ přibližuje Slavia.
Drobný detail skrývá zlatý mistrovský znak firmy Castore či límec v barvách české trikolory, což má symbolizovat legendy českého fotbalu.
„U domácího dresu pro mě nebylo cílem vymýšlet, ale spíše něco ochránit. Cítil jsem nutnost respektovat, co domácí dres znamená pro fanoušky a pro hráče. Domácí sada je posvátná,“ líčil Fuksa.
U venkovní varianty se přiklonil k černo-červené kombinaci. Dominuje černá, červenou najdete hlavně na límci, koncích rukávů a ve spodní části trikotu.
„Venkovní sada vznikla jako připomínka, že schopnost překonávat těžká období dělá Slavii tím, čím je. Dominantou je přechod ze tmy na světlo. Není jen grafickým motivem. Je symbolem naděje,“ doplnil klub.
Dres skrývá i GPS souřadnice Edenu
Všechny sady sdílejí konkrétní detail, a to GPS souřadnice stadionu v Edenu, které jsou umístěny na vnitřní straně límce.
Konkrétně jde o lokaci středového puntíku na trávníku.
„Odkazuje na domov. Na stadion, kam se člověk vrací bez ohledu na to, kde právě je. Na místo, kde vznikají vzpomínky. Odkud začíná každý další příběh,“ doplnila Slavia.
„Hlavní emoce je ale jednoduchá, je to naděje a víra, že má vždycky smysl jít dál. Hlavním detailem je prolomení čisté hranice mezi světlem a tmou. Symbolizuje naději, která se dere ven,“ vysvětlil Fuksa.
Celkově jde o pokračování konceptu, v němž slávistické dresy navrhují výrazné osobnosti české výtvarné a grafické scény. Loni klub představil mistrovskou kolekci Věčná Slavia Praha od Zdeňka Řandy, jenž si říká Pasta Oner.
Podobně jako on navrhl Fuksa i třetí sadu, kterou však Slavia představí až v průběhu září.
Zmíněné dvě už jsou nyní v prodeji na eshopu a ve slávistickém fanshopu.
Poprvé se jedna z variant představí v soutěžním utkání v neděli 26. července v Edenu proti Slovácku.