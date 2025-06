Slavia před odjezdem na herní kemp zúžila kádr, nedostalo se na Bužka či Ševčíka

Úřadující ligový mistr o tom informoval na svém webu.

Dumitrescu s Bužkem se po návratu do Slavie z hostování zúčastnili nedávného kondičního soustředění v Rakousku, do užšího výběru pro novou ligovou sezonu se ale nedostali. Rumunský bek Dumitrescu by se měl zapojit do letní přípravy jiného týmu z nejvyšší soutěže.

Bužek by pak měl odejít na další hostování podobně jako Prebsl, který měl po nedávném mistrovství Evropy jednadvacítek dovolenou. U obou hráčů Slavia s nejmenovanými kluby dolaďuje detaily dohody.

V Edenu nebude ani na podzim působit také nigerijský útoční Tijani, jenž naposledy hostoval v anglickém Plymouthu. Záložníka Ševčíka stále trápí zdravotní problémy, Slavia už ale v minulých dnech avizovala, že s bývalým českým reprezentantem do užšího kádru A-mužstva nepočítá.

Český šampion odcestoval do Rakouska už i s hráči národních týmů, kteří měli dovolenou po červnových zápasech. Na kempu nebudou chybět ani všechny čtyři dosavadní letní posily - Youssopha Sanyang, Michal Sadílek, Dominik Javorček a Daiki Hašioka. Trenér Jindřich Trpišovský vzal 31 hráčů, z mladíků dostal šanci Daniel Toula.