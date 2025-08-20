Chance Liga 2025/2026

Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

  17:11
V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, jmenovec záložníka Sanyanga, který do klubu přišel před dvěma měsíci. Slavia by za něj měla zaplatit přes 30 milionů korun.
Youssoupha Mbodji pózuje coby nová posila Slavie.

foto: SK Slavia Praha

Youssoupha Mbodji pózuje na stadionu v Edenu coby nová posila Slavie.
Senegalský obránce Youssoupha Mbodji podepisuje smlouvu se Slavií.
Youssoupha Mbodji pózuje coby nová posila Slavie.
Youssoupha Mbodji pózuje coby nová posila Slavie.
V pondělí slávistický zájem potvrdil jihlavský šéf Lukáš Vaculík, ve středu kluby přestup dokončily.

„Jsem nadšený, že jsem v klubu, který má bohatou historii. Je to jako sen. Děkuju Jihlavě, že mi dala šanci. Díky ní jsem se mohl tady adaptovat a získat zkušenosti s českým fotbalem. Byl to důležitý krok,“ řekl Mbodji.

Slavia přivádí šestou letní posilu a třetí z Afriky. Po zmíněném devatenáctiletém Sanyangovi z Östersundu a stejně starém liberijském bekovi Emmanuelu Fullym jde o další příslib.

Mbodji zaujal poměrně rychle, v Jihlavě se sice objevil už v zimě, hrát ale mohl až od léta, kdy ho klub oficiálně zapsal. Ve druhé lize zatím naskočil pokaždé v základu a při remíze 1:1 v Chrudimi se prosadil gólově.

Přestup Mbodjiho do Slavie? Nabídka přišla, potvrzuje šéf Jihlavy

„Věděli jsme od začátku, že má předpoklady na to, aby se o něj zajímaly kluby z nejvyšší soutěže, ale počítali jsme s nabídkami až tak v zimní pauze,“ prozradil kouč Marek Jarolím.

Podle informací iDNES.cz nabídla Slavia za Mbodjiho přes 30 milionů korun a navíc i procenta z jeho dalšího případného přestupu. Jak doplnil server inFotbal.cz, částka se následně podělí i mezi agenta a mateřský klub Évian.

Ze stejného francouzského týmu kdysi vzešel i senegalský útočník Abdallah Sima, v současnosti hráč anglického Brightonu, který v posledním ročníku hostoval v Brestu. Ten v české lize začínal v Táborsku, odkud odcházel do Slavie.

Jiný senegalský fotbalista, El Hadji Diouf, před pár týdny ze Slavie přestoupil do West Hamu.

„Přišel jsem, abych hrál Ligu mistrů, získal titul a vyhrál pohár. Mallick Diouf i Sima jsou pro mě velkou inspirací, rád bych je ve Slavii napodobil,“ přeje si Mbodji.

