Předminulý rok byl památný. Loňský důležitý. A ten začínající může být... třeba přelomový? Fotbalová Slavia se pevně usadila na českém trůnu a nakročila k dalšímu titulu, ovšem tím její ambice nemusí končit. Co třeba zkusit ohromit v Evropské lize? Před dvěma lety se to Slavii povedlo. Dokráčela až do čtvrtfinále, kde potrápila Chelsea a na mezinárodní scéně se o ní začalo mluvit s respektem.