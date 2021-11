Nekoukatelný duel, mrzí mě to. Čekal jsem fotbal s velkým F, řekl Trpišovský

Dvě žluté na straně domácích, patnáct faulů. Na druhé straně šestnáct nedovolených zákroků, žlutá, tři červené.

Místo reklamy na fotbal, jakou by člověk možná od zápasu dvou nejúspěšnějších českých mužstev posledních deseti let čekal, se v Edenu místy odehrávala až nechutná bitva.

„Fauly škodí fotbalu, na to lidi nechodí,“ neskrýval Trpišovský.



Navzdory výhře je z vás cítit zklamání z toho, jak zápas vypadal.

Jo, mrzí mě to. Plzeň hraje dobře, ne náhodou vede ligu. Těšil jsem se na fotbal nahoru dolů, pak byla červená, spousta faulů a tak dál. Nechci se rouhat, jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli. Ale představoval jsem si, že to bude fotbal s velkým F a to nebyl. Zápas nebyl koukatelný.

Brzkým vyloučením plzeňského obránce Řezníka se ráz duelu hodně změnil, že?

Šli jsme do toho s nějakým plánem, Plzeň taky, tohle to nabourá. Takhle brzy karta uškodí zápasu vždy. Plzeň dobře a pozorně bránila, dobře zhustila blok. Celkově to z naší strany nebyl dobrý výkon, aspoň se nám postupem času podařilo dohrát gólovou situaci a nakonec zápas dotáhnout do dvou gólů. Ale výsledek je jediné vyložené pozitivum.

Druhý gól dal v závěru Michael Krmenčík. Ač explzeňský hráč, bujaře slavil. Máte pro to pochopení?

Upřímně: tohle je mezi hráči. Je to věc Michala a nechci to za něj komentovat. Jsem rád, že hraje za Slavii a že dal gól.

Kolem Krmenčíka bylo před utkáním živo i kvůli jeho zapojení do pokřiku zk.....á Plzeň po duelu s Olomoucí. Museli jste mu zdůrazňovat, aby krotil emoce?

Mluvili jsme nejen s ním, apelovali jsme na celý tým. Ale říkali jsme mu, aby se soustředil na hru, na fotbal, aby pomohl nám.

Na trávník jste ho poslal zhruba po hodině hry. Věřil jste, že týmu bude i vzhledem k extra motivaci prospěšný?

To střídání se nabízelo. Bylo nás víc, na levém beku byl Plavšič s kvalitním centrem a věděli jsme, že Krmenčík svým příchodem upoutá pozornost Hejdy a Pernici. Tím pádem vytvoří prostor ostatním. Kuchtovi zápas nesedl, pro Krmenčíka navíc rozhodla výška, hodně nám pomohl v obranných i útočných standardních situacích.

Co se střídání týče: nechtěl jste Samka a Stancia poslat na trávník už v průběhu první půle? Proti hlubokému bloku Plzně byli platní.

Zvažovali jsme to. Na druhou stranu střídání během prvního poločasu by si nezasloužili ti hráči, co utkání zahájili. Typologie a úkoly hráčů se po vyloučení změnily, všichni hráli naplno. U Baha bylo střídání vynucené. Samek i Stanciu jsou silní v kombinaci, ve finálním řešení, takže se to nabízelo. Oba patřili k těm lepším.

Ve vyhroceném závěru viděli hráči Plzně další dvě červené karty. Zažil jste někdy něco podobného?

Nikdy. Akorát když jsme se nesešli v nižších soutěžích, ale to je spíš pro zlehčení. Jednou jsem zažil i nedohraný zápas, protože jsme začali v osmi a jeden se nám zranil. Ale zase vážně. Pro hráče je to nestandardní, málokdy něco takového nacvičujete. Klukům jsem se snažil pomoci, ukazovat jim, kde mají být, protože spousta z nich hrála na jiných postech.

Co jste říkal na podporu fanoušků? Po zápase si vás vyžádali na děkovačku.

Jsem rád, že fanoušci kluky povzbuzovali a nepískali, protože na ten výkon jsem v určitých fázích hry neměl nervy ani já. Jsem strašně rád, že fanoušci byli trpěliví, že podpořili tým, který nehrál dobře, a dotlačili ho do vítězného konce.

A co vám zápas celkově ukázal i z hlediska mistrovských ambicí?

Že před námi je spousta práce. Zápas ukázal, jak těžké je uspět v české lize a také to, že máme ve hře rezervy. Musíme se dát dohromady.