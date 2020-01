Slavia dalšího střelce nehledá. Tecl bude jednička, Júsuf s nožem na krku

Slavia vládne lize, podzimní částí profrčela bez porážky a vytvořila si šestnáctibodový náskok na druhou Plzeň. Má i nejlepší ofenzivu v soutěži (45 branek), přesto často zaslechnete: chybí pořádný útočník, typický střelec.

Odejde některá z opor? zájem je o Součka, Olayinku či Koláře „Budu odpočítávat dny do konce přestupního období, uvidíme,“ prohlásil Trpišovský. „Aktuálně nabídek tolik není, ale ti, o nichž mluvíme, jsou prostě zajímaví.“ „Slavia se naštěstí posunula na takovou úroveň, že tu jsou maximálně spokojení, sportovně je to naplňuje a případné nabídky, které by před časem brali, teď třeba ani neberou.“



Mužstvo na tomto postu navíc během zimní pauzy zeštíhlilo odchody Milana Škody (Rizespor) a Micka Van Burena, jenž zamířil na hostování do Den Haagu.

Kouč Trpišovský však věří tomu, co má. A vlastně není divu: systém mu funguje, hra směrem dopředu šlape, nemusí nutně tlačit na příchod borce, který by vládl tabulkám kanonýrů. Góly (a není jich málo) si mezi sebe rozděluje několik fotbalistů.

Mluvilo se o tom, že by do Slavie mohl zamířit Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi. Nejlepší střelec uplynulého ročníku a autor 10 podzimních branek je žádané zboží, provází jej však i několik otazníků. Především jestli by vůbec „fungoval“ v náročném slávistickém stylu.

Proto si ruského forvarda chtěl pražský celek nejdřív vypůjčit a otestovat. „Uvažovali jsme o tom na konci podzimní části,“ kývl Trpišovský. „Šlo by o hostování s opcí, kluby ale nedospěly k dohodě,“ pokračoval.

„Pak jsme čekali na zimu, v jakém stavu bude Standa Tecl. Nechci to zakřiknout, ale je na něm znát velký posun,“ chválí kouč devětadvacetiletého fotbalistu, kterému na jaře plánuje dát velký prostor.



Tecl promarodil většinu minulé sezony kvůli pochroumanému koleni, jeho skvělou fazonu na začátku podzimní části zastavil poškozený přední skřížený vaz.

„Měl skvělé všechny testy, hlavně ty rychlostní. Pohybově se vrací do stavu, v jakém byl. Věříme, že Standa absolvuje jaro ve formě před zraněním,“ uvedl Trpišovský. „A jsme přesvědčení, že bude náš útočník číslo jedna.“

Co na to sám Tecl? „Nevím, jestli budu číslo jedna,“ pokrčil rameny. „Nejlepší by bylo, kdybychom s Júsufem dávali góly oba. Důležité bude vyhrávat.“

Jeho konkurent, bahrajnský reprezentant Júsuf Hilál, bude mít na jaře co dělat. Je na čase, aby předvedl, co v něm je – vždyť poslední ligovou trefu zaznamenal v listopadu 2018 ještě za Bohemians.

„Má v uvozovkách nůž na krku, aby dokázal, že na Slavii má,“ prohlásil Trpišovský. „V tréninku má momenty, kdy mu nemůžete sebrat míč. U něj je to hrozně o tom, aby byl fyzicky na výši, protože má určitou muskulaturu a když ho nutíte do běhání, presinku, náběhů, tak se rychle unavuje - potřebuje na to mít kapacitu, kterou už teď nabírá.“



Příchody útočníků jsou finančně složité Trpišovský o přestupech „U útočníků jsou příchody finančně složité, ale samozřejmě se na poslední chvíli může objevit někdo, kdo bude hledat hostování s opcí. Šance je mizivá, ale nechci říkat, že nikdo nepřijde: aby to třeba za sedm dní nebylo jinak.“

Júsufovi škodí i náročné přelety v reprezentačních přestávkách, dlouhé cestování ho často rozhodí, unaví. Potom je náchylnější ke zraněním.

„Potřebujeme, aby se to v tomto směru uklidnilo, vždy ho to hrozně vytrhlo,“ potvrzuje kouč. „Teď si jen přejeme, aby zůstal zdravý. Útočník ve Slavii musí běhat, pracovat, musí mít výkonnost a musí dávat góly. Jedna věc je ukazovat to na tréninku. On nám to všem musí ukázat v zápasech.“



Trpišovský s kolegy přemítali, jestli si pro jaro nestáhnou z hostování v Liberci jedenadvacetiletého chorvatského střelce Petara Musu, vyhrála však sázka na dva hroťáky - kde navíc může alternovat i Peter Olayinka či Lukáš Masopust.

„Hodně jsme zvažovali, jestli ho vzít už teď, nebo ho nechat tam, kde se mu daří a bude hrát,“ prohlásil trenér Slavie. „Mít tři útočníky je až moc, protože by hrál jeden a dva by stáli... Kluci tím na podzim trošku trpěli, měli jsme čtyři na jeden post a velkou rotaci. Pro Musu si šetříme místo, hodně s ním pro příští rok počítáme,“ dodal.