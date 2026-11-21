Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„Věděli jsme, že budeme hrát do plné obrany, domácí se totiž posouvali v nižším bloku. Zápas měl pro nás dobrý vývoj, protože šli jsme do vedení po standardce. Kluci to zrovna zkoušeli na tréninku, udělali jsme tam drobnou úpravu,“ nastínil Trpišovský.
Už ve čtvrté minutě se stehnem trefil Mojmír Chytil po rohu Michala Sadílka a prodloužení Tomáše Holeše, jenž předskočil obránce Borgese.
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Olomouc - Slavia 0:2, naděje domácích utnul Kačor. Pražané jsou dál neporažení
„Udělali jsme změnu kvůli postavení Sigmy, hráči nabíhali z jiné pozice. Dva dny jsme to extrémně drilovali, hlavně Sáďa a Holy, kteří to sehráli skvěle. Přišli s tím kluci, kteří mají standardky na starost. Je to jeden z našich signálů, ale hodně upravený,“ přemítal.
Sigma pod novým koučem Jaimem Monroyem neustoupila ani proti úřadujícímu mistrovi ze své kombinační hry. Hanáci dokázali držet míč větší množství času než Slavia, což se jí v lize příliš často nestává. V dalších ofenzivních statistikách však dominovali hosté. V jejich obraně navíc kraloval exolomoucký David Zima.
„Rozbíhal se pomaleji, ale poslal jsem na něj Houšťu, aby ho trochu probral. Občas to potřebuje, ale potom nahodil svůj motor a hrál svůj fotbal,“ usmál se Trpišovský.
Zima na podzim nastoupil do šestnácti soutěžních zápasů v dresu Slavie, k tomu přidal dva reprezentační starty. Pro hru sešívaných je i vzhledem k absenci ostatních stoperů klíčový
„Někteří stopeři jsou vykulení z čísel, která po nich chceme. Když říkají, že to není možné, tak jim ukazujeme čísla Zimiče a Holyho. Je absolutně fenomenální a skvělý v rozhodování a čtení hry. Vypadá jednoduše se rozhodnout v situaci, kdy hráč dělá klamavé pohyby. Každé chybné vyhodnocení je pro tým smrtelné. Defenzivní hráči jsou nedocenění. Každý si víc pamatuje kličku, střelu nebo driblink,“ konstatoval kouč.
Pojistku přidal ve druhém poločase střídající Pavel Kačor ve spolupráci s dalšími žolíky – Suleimanem a Schranzem. „Úplně nám nezahrála křídla, ztráceli jsme hodně míčů. Pomohli nám střídající hráči, celá trojice nahoře. Skvěle zrealizovali rychlý protiútok, o kterých jsme se bavili,“ pochválil náhradníky Trpišovský.
Chaloupek mimo do konce podzimu
Přestože se Pražanům uzdravil Ivan Schranz, jenž nastoupil v sešívaném dresu po dvou měsících, musí tým počítat ztráty. Slavia přišla o Davida Mosese, který střídal v 72. minutě. Dvaadvacetiletý záložník se přidal mezi další zraněné hráče.
Z reprezentačních srazů se totiž se zraněním vrátili Lukáš Provod, Štěpán Chaloupek i Danijel Šturm. „Dani hrál oba zápasy Slovinska a dostal křeč v 90. minutě. Vyšetření ukázalo, že má drobné poranění ve svalu. Věřím, že by to mohlo být na 14 dní,“ řekl Trpišovský.
„Chaly přijel se svalovým zraněním a s největší pravděpodobností bude mimo do konce podzimu. Obnovil si dřívější zranění. Diagnóza není moc dobrá, z těch tří je to nejvážnější zranění. U Proviho je to starší problém, který si obnovil. Včera odstoupil z tréninku. Chce udělat nějaké rozhodnutí, ale nechám na něm, aby se o něj podělil.“