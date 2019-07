Mistr bez Deliho a Ngadea. Jak může Slavia reagovat na odchod dvou věží?

Slavia totiž ztrácí ohromnou sílu. A to v mnoha aspektech: oba obránci byli zvyklí na náročný herní styl kouče Jindřicha Trpišovského, dominovali ve vzduchu (jak ve hře, tak při útočných a defenzivních standardkách), pomohli týmu v kvalitou v rozehrávce i rychlostí.

Dá se předpokládat, že zejména výšková (i váhová) převaha v hlavičkových soubojích bude Slavii bolet nejvíc.

Leccos naznačil už duel ve Zlínem - domácí čahoun Tomáš Poznar často vyhrával bitvy s Ondřejem Kúdelou i Davidem Hovorkou.

Ti sice nemají pro post stopera typickou výšku (182 a 179 centimetrů), nicméně ji kompenzují šikovností ve výše zmíněných atributech. Na druhou stranu: pocitově vypadají lépe po boku vyššího, silnějšího parťáka.

Třeba Hovorka hrával v Jablonci s Lischkou (188 cm), v Liberci vedle Latky (192 cm), Švejdíka (191 cm) či Pokorného (190 cm), který mimochodem po návratu z hostování v Bohemians stále patří Slavii, ale hledá si angažmá.

Je těžko představitelné, že zrovna s Pokorným by Slavia měla na konci srpna vyrukovat na protivníka v play off o Ligu mistrů. Ve středu obrany může kromě Kúdely s Hovorkou nastoupit ještě Michal Frydrych (188 cm), případně defenzivní univerzál Alex Král (185 cm). Pro porci zápasů, které tým čekají (při neúspěchu ve dvojzápase o Champions League bude hrát Evropskou ligu), je to málo.

Trpišovský věřil, že se s odchodem Deliho vyrovná díky vlastním zdrojům (proto mistr přiváděl Hovorku), ale nahradit oba odchozí stopery hráči, které momentálně má?

Nemožné.

Proto se slávisté musejí znovu zapojit do dění na přestupovém trhu. „Z české ligy naše nároky splňují tak dva hráči, mohli by se tomu v budoucnu přiblížit,“ líčil před startem ligy Trpišovský.

Ondřej Karafiát z Liberce během zápasu s Jihlavou.

Koho má na mysli? Variantou číslo jedna má pro slávisty být Ondřej Karafiát z Liberce. Sparťanský odchovanec, který v jedenácti letech vyhrál celosvětové finále dovednostních soutěží na slavném stadionu Old Trafford v Manchesteru, se s koučem zná: kromě Slovanu ho zažil také na Žižkově.

Mimo to v Liberci nastupoval po boku Kúdely i Hovorky, takže by mohl hladce zapadnout do sestavy. Jenomže výškový deficit by také nevytrhl - měří 182 centimetrů.

Poohlédne se tedy Slavia mimo Českou republiku? „V příchodu ze zahraničí je spousta aspektů: zvyknout si na styl, poznat spoluhráče, naučit se řeč...,“ vyjmenovával strasti s adaptací cizinců Trpišovský. Avšak fotbalistu, jakým je Ngadeu, v tuzemských vodách jen stěží objeví.

Přitom pokud chce Slavia hrát mezi elitou v Lize mistrů, podobný typ potřebuje. Neočekávaný odchod obou klíčových stoperů ukáže, jak rychle a jak dobře umí zareagovat na krizovou situaci - a jak kvalitní má skautské oddělení, které by v ideálním případně mělo mít v záloze typologicky podobnou náhradu.