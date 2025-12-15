Slavia změnu oznámila krátce po poledni na svém webu.
„Přemysl i Jakub jsou součástí Slavie řadu let a oba mají za sebou konkrétní výsledky, hlubokou znalost klubového prostředí a zároveň mezinárodní přesah,“ doplnil Tvrdík.
Oba budou společně zodpovědní nejen za přestupy, strategii a budování týmu. Dohlížet budou na akademii, skauting i rozvoj talentů.
Kovář, bývalý slávistický brankář, bude nově vystupovat s titulem sportovní ředitel. Mareš, dřívější šéf analytického týmu, bude sportovně-technický ředitel.
Oba budou v rámci klubu podřízení předsedovi představenstva Tvrdíkovi a 1. místopředsedovi Martinu Říhovi.
„Taková struktura umožní sportovnímu úseku pracovat ještě efektivněji. K podobnému modelu jsme směřovali delší dobu i s ohledem na nabyté zkušenosti u podobně velkých nebo větších zahraničních klubů,“ uvedl Říha.
„Rozdělení na sportovní a sportovně-technickou část považujeme za správnou odpověď na rostoucí komplexitu řízení klubu. Ani pro jednoho z nich nejde o nic zásadně nového, dochází k posílení jejich rolí a odpovědnosti,“ doplnil.
Kovář přišel do Slavie v roce 2017 a z pozice náhradního brankáře získal s mužstvem tři ligové tituly. Následně v klubu pokračoval jako funkcionář. Dosud měl na starost pozici výkonného ředitele sportovního úseku. V nové roli se bude starat zejména o A-tým, jeho propojení s druholigovou rezervou a dalšími mládežnickými týmy.
„Bude řídit každodenní provoz, metodiku, lidské zdroje a implementaci klubové filozofie. Spolu s Martinem Říhou bude mít hlavní roli v rámci vyjednávání přestupů a hráčských smluv,“ doplňuje Slavia.
Mareš ve Slavii působí pátým rokem a v tom posledním zastával funkci ředitele pro fotbalovou strategii. „Pod jeho vedením došlo k hlubší integraci dat, videa a sportovní expertizy do každodenní práce. Tento přístup přispěl k profesionalizaci řady oblastí a stal se jedním z pilířů dlouhodobé sportovní strategie klubu,“ píše Slavia.
V nové roli dostane na starost datové analytiky a videoanalytiky, skauting, rozvoj talentů a hostování.
„Slavia tímto krokem potvrzuje důraz na kontinuitu, profesionalitu a promyšlený rozvoj sportovního úseku,“ uzavírá klub.
V sobotu ho opustil dosavadní sportovní ředitel Jiří Bílek, který kývl na nabídku prvoligových Pardubic.
Tituly s ním ve funkci Slavia získala čtyři, třikrát vyhrála i domácí pohár a dvakrát hrála základní fázi Champions League. Navíc se podílel na několika vydařených přestupech – například Simy, Baha, Dioufa, Kinského či Davida a Matěje Juráskových.
Teď je před Slavií nová éra.