Chance Liga 2025/2026

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Autor:
  13:00
Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování moderního fotbalu. „Už nejde o jednu funkci či jméno, ale o tým, který nese odpovědnost za sportovní směřování klubu. Nové nastavení vnímáme jako logický krok,“ řekl klubový šéf Jaroslav Tvrdík.
Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem. | foto: SK Slavia Praha

Jakub Mareš, nový sportovně-technický ředitel Slavie.
Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie.
Přemysl Kovář
Slávistický náhradní brankář Přemysl Kovář (vpravo) po boku Stanislava Tecla...
5 fotografií

Slavia změnu oznámila krátce po poledni na svém webu.

„Přemysl i Jakub jsou součástí Slavie řadu let a oba mají za sebou konkrétní výsledky, hlubokou znalost klubového prostředí a zároveň mezinárodní přesah,“ doplnil Tvrdík.

Oba budou společně zodpovědní nejen za přestupy, strategii a budování týmu. Dohlížet budou na akademii, skauting i rozvoj talentů.

Kovář, bývalý slávistický brankář, bude nově vystupovat s titulem sportovní ředitel. Mareš, dřívější šéf analytického týmu, bude sportovně-technický ředitel.

Sportovní ředitel Bílek opouští Slavii. Dle očekávání odchází do Pardubic

Oba budou v rámci klubu podřízení předsedovi představenstva Tvrdíkovi a 1. místopředsedovi Martinu Říhovi.

„Taková struktura umožní sportovnímu úseku pracovat ještě efektivněji. K podobnému modelu jsme směřovali delší dobu i s ohledem na nabyté zkušenosti u podobně velkých nebo větších zahraničních klubů,“ uvedl Říha.

„Rozdělení na sportovní a sportovně-technickou část považujeme za správnou odpověď na rostoucí komplexitu řízení klubu. Ani pro jednoho z nich nejde o nic zásadně nového, dochází k posílení jejich rolí a odpovědnosti,“ doplnil.

Kovář přišel do Slavie v roce 2017 a z pozice náhradního brankáře získal s mužstvem tři ligové tituly. Následně v klubu pokračoval jako funkcionář. Dosud měl na starost pozici výkonného ředitele sportovního úseku. V nové roli se bude starat zejména o A-tým, jeho propojení s druholigovou rezervou a dalšími mládežnickými týmy.

„Bude řídit každodenní provoz, metodiku, lidské zdroje a implementaci klubové filozofie. Spolu s Martinem Říhou bude mít hlavní roli v rámci vyjednávání přestupů a hráčských smluv,“ doplňuje Slavia.

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie.

Jakub Mareš, nový sportovně-technický ředitel Slavie.

Mareš ve Slavii působí pátým rokem a v tom posledním zastával funkci ředitele pro fotbalovou strategii. „Pod jeho vedením došlo k hlubší integraci dat, videa a sportovní expertizy do každodenní práce. Tento přístup přispěl k profesionalizaci řady oblastí a stal se jedním z pilířů dlouhodobé sportovní strategie klubu,“ píše Slavia.

V nové roli dostane na starost datové analytiky a videoanalytiky, skauting, rozvoj talentů a hostování.

„Slavia tímto krokem potvrzuje důraz na kontinuitu, profesionalitu a promyšlený rozvoj sportovního úseku,“ uzavírá klub.

V sobotu ho opustil dosavadní sportovní ředitel Jiří Bílek, který kývl na nabídku prvoligových Pardubic.

Tituly s ním ve funkci Slavia získala čtyři, třikrát vyhrála i domácí pohár a dvakrát hrála základní fázi Champions League. Navíc se podílel na několika vydařených přestupech – například Simy, Baha, Dioufa, Kinského či Davida a Matěje Juráskových.

Teď je před Slavií nová éra.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na...

15. prosince 2025  11:16

Co zasadíte v přípravce, sklidíte v lize. Páník o mládeži, klubismu i Brazilcích

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března...

Patří k nejzkušenějším českým fotbalovým koučům své generace. V minulosti Bohumil Páník vedl ligové týmy, zakusil zahraniční angažmá a se Zlínem si střihl i evropské poháry. Nepohrdl ale ani výzvou...

15. prosince 2025  10:12

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18,  aktualizováno 

NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Zatímco venku se jim daří, doma sparťanští fotbalisté strádají. Přitom pár týdnů nazpět to bylo přesně naopak. Remíza s Libercem 2:2 byla jejich třetí ztrátou na Letné v řadě a boj o titul se jim...

15. prosince 2025  9:45

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po...

15. prosince 2025  7:40

POHLED: Trpišovský to nebude. Tak kdo? Bezvládí u repre trvá nebezpečně dlouho

Premium
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie reaguje v utkání proti Tottenhamu.

Chce si jít vlastní cestou. Vyhnout se údělu, který na něj čeká. Nemá ambice, netouží po moci, drží se stranou. A stejně nakonec zjistí, že nemůže jinak. Dojde mu, že nikdo jiný tu odpovědnost...

15. prosince 2025

Real po výhře dál ztrácí na Barcelonu čtyři body, mezi střelci opět nechyběl Mbappé

Kylian Mbappé skóruje v utkání s Deportivem Alavés.

Real Madrid v 16. kole španělské fotbalové ligy vyhrál na hřišti Alavésu 2:1 a dál ztrácí na Barcelonu čtyři body. Real se oklepal z porážky s Celtou Vigo, která na svůj úspěch navázala a porazila...

14. prosince 2025  23:21

Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Libercem.

Před novináři bývá za kliďase, málokterý dotaz ho vyvede z míry. Ale po remíze 2:2 s Libercem Briana Priskeho, kouče fotbalové Sparty, jedna otázka nadzvedla. Vůbec se mu nelíbilo, když jeden z...

14. prosince 2025  22:26

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Hyský o podzimu a výhledu na jaro: Chci být nejlepší. Věřím, že posílíme kádr

Trenér Plzně Martin Hyský po zápase s Duklou Praha.

Chválil tým za vítěznou rozlučku s podzimem proti pražské Dukle (2:0), do jarní fáze sezony chce Martin Hyský kádr posílit a neskrývá nejvyšší ambice. Byť Plzeň v první lize ze čtvrté příčky na lídra...

14. prosince 2025  20:25

Nečekané zaváhání lídra. Bayern remizoval s posledním, až v závěru srovnal Kane

Harry Kane (Bayern Mnichov) střílí na branku, zatímco se ho snaží bránit Stefan...

Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov ve 14. kole jen remizoval s poslední Mohučí 2:2. Bod favoritům v 87. minutě zachránil z penalty Harry Kane. Dortmund remizoval na hřišti Freiburgu 1:1 a...

14. prosince 2025  19:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.