Kušej se zranil, Slavii může chybět i na startu ligy. Svalový problém, říká kouč

Což znamená, že nemusí stihnout ani ligový restart, který přijde o víkendu 1. února.

Slávisté do něj vkládají naděje, šikovný krajní záložník učaroval v dresu Mladé Boleslavi. Na podzim dohromady nastřílel sedm gólů a jedenáct jich připravil.

Na další si ale bude muset počkat. Při jednom z víkendových tréninků si poškodil sval.

„U něj je absence závažnější než u ostatních,“ doplnil trenér pro klubový web.

Měl být náhradou za Matěje Juráska, který se nejspíš přestěhuje do anglického druholigového Norwiche. Na levé straně, kam ho slávisté nejspíš přivádějí, ve středu naskočil univerzál Lukáš Provod, který se může střídat s dravým Dominikem Pechem. Do druhé půle na levou stranu přišel Daniel Fila, na té druhé hrál Ondřej Lingr.

Slávisté po prvním poločase prohrávali 0:2, velmi brzy snížil tečovanou střelou navrátilec z karvinského hostování a řecký talentovaný záložník Janis Botos, srovnávací trefu obstaral Lingr.

„Dostali jsme góly po jednoduchých situacích. Ve druhé půli byl náš výkon skvělý. Až na pár drobností podal celý tým neskutečný výkon. Byly tam zisky, byli jsme všude včas. Celkově to byla náročná prověrka,“ uznal Trpišovský.

Tomu kromě Kušeje chyběli ještě Christos Zafeiris, Ondřej Zmrzlý a Filip Prebsl.

Zklamaný slávistický kouč Jindřich Trpišovský po prohře s Teplicemi.

„Zafi a Zmrzka dostali ráno teplotu. Absolvovali jsme trénink v dešti, těžko říct, z čeho to bylo. Je to jen zvýšená teplota, věřím, že se do dvou dnů přidají k týmu. Filip Prebsl měl zánět v koleni, který si přinesl z období před přípravou. Od pondělka by se měl připojit k týmu,“ vysvětlil trenér.

Slavia před cestou do řecké Soluni k sedmému kolu Evropské ligy proti tamnímu PAOKu absolvuje v neděli ještě generálku s americkou Filadelfií.

„V Soluni je to první mistrovské utkání, trošku jsme to pojali jako vrchol přípravy, chceme se o to porvat, potřebujeme tam zvítězit,“ burcoval Trpišovský.

Tak jako tak se bude muset obejít bez všech zimních posil, které není možné v průběhu soutěže dopsat na soupisku. To se týká Davida Mosese, Jakuba Markoviče, Botose i Divine Teaha. A také brankáře Jindřicha Staňka, navrátilce po dlouhodobém zranění ramene, který by se měl v jarní části sezony stát jedničkou po Antonínu Kinském, jenž odešel do anglického Tottenhamu.