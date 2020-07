Hušbauer končí ve Slavii, na soustředění jsou Hromada či Van Buren

Hušbauer s týmem trénoval po návratu z půlročního hostování v Dynamu Drážďany, s nímž se nevyhnul pádu ze druhé bundesligy.



Ve Slavii má třicetiletý záložník smlouvu ještě na rok, je však zjevné, že ji nedodrží. „Po čtyřech a půl letech nás opouští velká osobnost a tahoun, záložník Josef Hušbauer přestoupí do zahraničí,“ uvedl klub na webových stránkách.

Odchovanec konkurenční Sparty působil v Edenu od ledna 2016 a dlouho patřil mezi nejvytěžovanější hráče týmu. Byl u dvou titulů i dvou vítězství v poháru, loni na podzim nastupoval převážně v nejvyšší soutěži – ve skupině Ligy mistrů sice zasáhl do pěti duelů, v základu však nastoupil jen v obou utkáních s Interem Milán.

„Musím ty roky hodnotit extrémně pozitivně. Udělali jsme tu tři tituly, vyhráli dvakrát pohár, dostali jsme se do Ligy mistrů, daleko jsme byli i v Evropské lize, navíc jsem se dostal zpět do národního mužstva. Budu mít jen a jen pozitivní vzpomínky,“ prohlásil Hušbauer. Podle zdrojů iDNES.cz by mohl zamířit na Kypr.



„Je to nová výzva, další motivace. Těším se moc. Doufám, že už mi taky do třetice konečně vyjde zahraniční angažmá, protože u prvních dvou to tak nebylo. V pátek odlétám a hned bych se měl připojit ke svému novému týmu na soustředění,“ dodal.



Se slávistickým áčkem zatím nepokračuje Alexandru Baluta, jenž uplynulý ročník strávil v Liberci, ani stoper Mohamed Tijani, který se po dvou jarních ligových startech vrací z hostování do Jihlavy. „Kluby jednají o jeho dalším působení,“ vysvětlila Slavia.

Doplnila, že útočník Jan Matoušek a stoper Jakub Jugas by měli zamířit na hostování i v příští sezoně.



Součástí kádru pro soustředění v Rakousku jsou ale jiní fotbalisté, které Slavia pro jaro zapůjčila jinam: Van Buren se vrátil z Nizozemska, Sýkorovi vypršelo hostování v Jablonci, Zelenému v Mladé Boleslavi, Jakubu Hromadovi v Liberci.

Pochopitelně nechybí poslední dvě posily ze Slovanu: obránce Ondřej Karafiát a útočník Jan Kuchta. Po vlastní ose později tým doplní David Zima, Jakub Markovič a Patrik Hellebrand, kteří jsou na srazu reprezentační jedenadvacítky, a útočník Peter Olayinka.

Po kondičním soustředění v Aigenu a krátké mezipřestávce v Praze mají slávisté naplánovaný herní kemp od 4. srpna v Laa an der Thaya na rakousko-českých hranicích, kde by měli odehrát čtyři přípravné zápasy proti Sankt Pöltenu, maďarskému celku MOL Fehervár, Sturmu Graz a Austrii Vídeň.