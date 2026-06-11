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Chance Liga 2025/2026

Přestupová bomba se blíží. N’Guessan a Diakité míří do Slavie, potvrdil Kováč

Autor: ,
  11:27
Odchod dvou hráčů za stovky milionů se blíží. Liberečtí fotbalisté Ange N’Guessan a Toumani Diakité mají namířeno do Slavie, potvrdil trenér Radoslav Kováč pro Radiožurnál. Podle informací iDNES.cz půjde o největší transfer české ligy.
Liberecký stoper Ange N’Guessan si kryje míč v utkání proti Pardubicím.

Liberecký stoper Ange N’Guessan si kryje míč v utkání proti Pardubicím. | foto: ČTK

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...
Toumani Diakité z Liberce a hradecký Daniel Trubač v ostrém souboji.
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„Je to velmi blízko, to musím potvrdit. Podpisy ještě nejsou potvrzené, takže bych to nechtěl úplně moc komentovat. Ale ta šance, že se tihle dva kluci objeví ve Slavii, je velká,“ odpověděl Kováč na přímý dotaz, zda se schyluje k přestupu.

O něm se v zákulisí mluví déle, během středy pak mělo dojít k dohodě mezi libereckým majitelem Ondřejem Kaniou a slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem.

Celková suma by se měla vyšplhat až k dvanácti milionům eur (290 milionů korun). Dosavadní přestupový rekord za jednoho fotbalistu v rámci české ligy je 100 milionů korun.

Slavia dojednává rekordní obchod. Z Liberce míří do Edenu další dvě posily

Součástí transferu by podle serveru inFotbal mohla být i hráčská kompenzace v podobě záložníků Alexandera Bužka a Vasila Kušeje, to však zatím dojednáno není.

Dvaadvacetiletý N’Guessan přestoupil do Liberce v září po krátkém hostování z FC Turín a byl klíčovým hráčem Slovanu při cestě za šestým místem v ligové tabulce. V české nejvyšší soutěži odehrál 28 zápasů.

O dva roky mladší Diakité přišel pod Ještěd ve stejné době z lotyšského Daugavpilsu a v 21 ligových utkáních vstřelil dvě branky.

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange N’Guessanem.

Toumani Diakité z Liberce a hradecký Daniel Trubač v ostrém souboji.

„Na takové hráče jako Diakité nebo N’Guessan někdy nenarazíte ani v Evropě,“ líčil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, když v Liberci na začátku května zvítězil 2:1 v ligové nadstavbě. „Liberec momentálně staví opravdu zajímavý a velmi pracovitý tým. Jejich hráči ale obstojí i v těžkých zápasech, zvládli to i s námi, dokazují to každý týden.“

Velký zájem bude v létě i o ofenzivního záložníka Ermina Mahmiče, jehož čeká s bosenskou reprezentací mistrovství světa. „Nabídek na naše hráče je dost, nejsou to jenom tihle dva (N’Guessan a Diakité). Pro trenéry je to trochu složitější, ale tak velké nabídky jsou dobře pro všechny. Samozřejmě ztrácíme vynikající hráče, ale nemůžeme předržovat v Liberci tak skvělé fotbalisty,“ podotkl Kováč.

Slavia dosud přivedla pět posil, postupně přišli karvinští Emmanuel Ayaosi s Pavlem Kačorem, olomoucký Danijel Šturm, brankář Nazar Domčak z ukrajinského Lvova a naposledy Neil Glossoa z francouzského druholigového Pau FC.

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Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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