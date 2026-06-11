Přestupová bomba se blíží. N’Guessan a Diakité míří do Slavie, potvrdil Kováč

„Je to velmi blízko, to musím potvrdit. Podpisy ještě nejsou potvrzené, takže bych to nechtěl úplně moc komentovat. Ale ta šance, že se tihle dva kluci objeví ve Slavii, je velká,“ odpověděl Kováč na přímý dotaz, zda se schyluje k přestupu.
O něm se v zákulisí mluví déle, během středy pak mělo dojít k dohodě mezi libereckým majitelem Ondřejem Kaniou a slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem.
Celková suma by se měla vyšplhat až k dvanácti milionům eur (290 milionů korun). Dosavadní přestupový rekord za jednoho fotbalistu v rámci české ligy je 100 milionů korun.
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Součástí transferu by podle serveru inFotbal mohla být i hráčská kompenzace v podobě záložníků Alexandera Bužka a Vasila Kušeje, to však zatím dojednáno není.
Dvaadvacetiletý N’Guessan přestoupil do Liberce v září po krátkém hostování z FC Turín a byl klíčovým hráčem Slovanu při cestě za šestým místem v ligové tabulce. V české nejvyšší soutěži odehrál 28 zápasů.
O dva roky mladší Diakité přišel pod Ještěd ve stejné době z lotyšského Daugavpilsu a v 21 ligových utkáních vstřelil dvě branky.
„Na takové hráče jako Diakité nebo N’Guessan někdy nenarazíte ani v Evropě,“ líčil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, když v Liberci na začátku května zvítězil 2:1 v ligové nadstavbě. „Liberec momentálně staví opravdu zajímavý a velmi pracovitý tým. Jejich hráči ale obstojí i v těžkých zápasech, zvládli to i s námi, dokazují to každý týden.“
Velký zájem bude v létě i o ofenzivního záložníka Ermina Mahmiče, jehož čeká s bosenskou reprezentací mistrovství světa. „Nabídek na naše hráče je dost, nejsou to jenom tihle dva (N’Guessan a Diakité). Pro trenéry je to trochu složitější, ale tak velké nabídky jsou dobře pro všechny. Samozřejmě ztrácíme vynikající hráče, ale nemůžeme předržovat v Liberci tak skvělé fotbalisty,“ podotkl Kováč.
Slavia dosud přivedla pět posil, postupně přišli karvinští Emmanuel Ayaosi s Pavlem Kačorem, olomoucký Danijel Šturm, brankář Nazar Domčak z ukrajinského Lvova a naposledy Neil Glossoa z francouzského druholigového Pau FC.