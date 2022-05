Trpišovský: Dva abnormálně nedobré výkony, ale Schranze a Plavšiče vyzdvihnu

„Bojujeme s velkými změnami v sestavě, dost často je to vynucené,“ popisoval starosti, jež ho trápily nejen před zápasem s fotbalisty Slovácka (3:0).

Z minulého duelu s Plzní slávistickému kouči vypadli Lukáš Provod či Peter Olayinka, o obsazení pravého beka byla řeč a během utkání naopak vyplynulo, že někdo bude muset zaskočit vlevo.

„Ve čtvrtek jsme si říkali, že máme tři varianty na pravého beka - Baha, Masopusta a Schranze, z nich nemáme ani jednoho, a na levý kraj obrany máme tři. Zápas jsme končili s tím, že nemáme dva vlevo, a modlíme se, aby to Ivan vpravo dohrál,“ líčil Trpišovský, který o půli musel střídat Oscara s Davidem Juráskem.

„Proto musím Ivana Schranze vyzdvihnout. A taky Srkiho Plavšiče,“ připomněl trenér srbského záložníka, autora krásného prvního gólu, který se po změně stran z nouze musel přesunout na levý kraj obrany.

Plavšič střídá ve Slavii víc postů. Jak jste s ním spokojený?

Oscar nám o poločase řekl, že kvůli tříslu nemůže pokračovat. Juráskovi se zase motala hlava, tak se na beka přesunul Srki. Odehrál to, jak to odehrál. Prostě skvěle. On nespekuluje, neřeší změny pozic. Hraje na postu, o kterém bychom si asi nikdo neřekl, že na něm může nastoupit, a on je schopný na něm zahrát.

Z levého beka navíc ke gólu z první půle připojil také asistenci.

To mu v dalších výkonech může jenom pomoct. Myslím si, že zdaleka neprodal potenciál, který má. Na tom beku odehrál skvělou půli. Jak dozadu - až na jeden moment, kdy ho tam se Šévou obešli -, tak jeho podpora dopředu, jeho centry, někdy je radost se na něj dívat. Pokud má den, je schopný být nejlepší na hřišti, pak má ale momenty, kdy není vidět. Úkolem jeho i nás všech je, aby takových momentů bylo co nejméně.

Jak celkově hodnotíte vítězství, které vás udrželo ve hře o titul?

V první půli jsme se nemohli dostat do tempa, i zásluhou velmi dobře hrajícího Slovácka. Pomohl nám individuální moment Srkiho. Jinak náš výkon na některých postech nebyl dobrý. Do druhé půle jsme vstoupili mnohem lépe. Z kvality zápasu mám dobrý pocit. Musím vyzdvihnout soupeře, který opravdu chtěl hrát fotbal, dohromady bylo snad osm faulů, hra byla plynulá. Kdybych nám měl něco vytknout, tak určitou nekvalitu ve finální fázi.

Kromě gólu Plavšiče se vám první půle příliš nepovedla. Mohl na tým dolehnout tlak, že po výhře Plzně nad Spartou prostě musí vyhrát?

Myslím, že ne. Prostě dva hráči hráli abnormálně nedobře. Plus zápasy se Slováckem jsou těžké. Je to velmi dobře takticky připravený tým, kompaktní a kvalitní. Nebylo to s nimi snadné i proto, že jsme museli na některých postech improvizovat. Nicméně se nám hlavně díky některým individuálním výkonům v defenzivě podařilo uhlídat nebezpečné útočníky Jurečku a Ciciliu, nepouštět je až na výjimku do šancí.

Situace na prvních dvou příčkách tabulky zůstává stejná, jste dva body za Plzní. Jak to vidíte ve zbývajících dvou kolech?

Čeká nás těžký zápas v Ostravě a pak doma derby. Upřímně, nechci se koukat na někoho jiného. Měli jsme před sebou tři překážky, první jsme zvládli teď, čekají nás další dvě. Musíme se soustředit a zvládnout to, to je jediné, co můžeme dělat. Na konci se uvidí, na co to bude stačit.

Po dlouhé době jste v pozici, kdy nehlídáte „mistrovský“ náskok, ale naháníte manko. Nemáte situaci ve svých rukou. Změnil se v něčem váš režim?

Za to, že jsme za Plzní, si můžeme sami. Do nadstavby jsme nevstoupili dobře herně ani výsledkově. Snad jsme se konečně poučili. Situace se nemění. Tři roky jsme byli v obráceném gardu. I tak musíte zvládnout zápas, který vás čeká, ať jste první, nebo druhý, ať vedete o bod, nebo třeba o dva.