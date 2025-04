Závěr byl už opravdu v parametrech exhibice, jak se to kousalo a dohrávalo?

Není to jednoduché, když v závěru prohráváte 5:0. Ale je to věc, za kterou si můžeme jen my. Možná je dobře, že jsme se v tom takhle vykoupali, že jsme tuhle facku dostali takto na začátku nadstavby. Doufám, že si teď všichni uvědomíme, na co jsme celou sezonu makali, kam jsme se dostali. Snad to bude lepší.

Nedostihlo vás to pozitivní překvapení z minulého víkendu, kdy jste shodou pozitivních výsledků a domácí výhry proklouzli do nejlepší šestky?

Určitě ne, vždyť jsme celou sezonu makali přesně na tomto, byť jsme nikde ambice na nejlepší šestku do světa nevyhlašovali. Postupem času se to tak ale vyvrbilo a my se tam dostali. Teď jsme dostali políček.

Cítíte ještě šanci se od šestého místa? Na Jablonec ztrácíte osm bodů...

Manko je velké a já už párkrát tu skupinu o titul hrál, moc bodů zde neuděláme. Jsme realisté, to pro nás není jediná cesta do Evropy, uhráli jsme si jinou.

Jsou to pro Sigmu zápasy, které si může takříkajíc užít?

Nejsou. Zápasy v nejlepší šestce si nemůžete úplně užívat. Protože když to budete dělat, dostanete bůra, tak jako my. Není to o užívání, ale o potvrzení toho, že když jste celou sezonu makali, tak abyste něco ještě předvedli.

Bylo těžké emočně přepnout po vyhroceném utkání poháru s Baníkem? Mělo to vliv na přípravu?

Nemyslím si, pár dní uběhlo. Není to jednoduché, kór když přijede Slavia hrající o titul a Ligu mistrů… Možná jsme dostali školení, jak máme hrát ve finále poháru i dalších zápasech.

Olomoucký Radim Breite (vlevo) a ostravský Erik Prekop sledují balon.

Jak vám bylo, když Slavia střídala exhibičně brankáře?

Raději jsem se ani nekoukal.

Slavia si připsala titul v prvním kole nadstavby, zaslouženě?

Jednoznačně, na druhou stranu my s nimi měřili síly třikrát a odehráli jsme to důstojně. Dnes to ale bylo školení a možná je to dobře.

Čím tak dominovali ligu?

Mají kvalitu v kombinaci i nábězích. Tady si to ale nekomplikovali, probíhali nám do obrany a my to vůbec nezachytávali.

Znáte se dlouho s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským i s jeho celým realizačním týmem. Co říct k němu, vyhrál čtvrtý titul...

Já vůbec nevím, jestli se k tomu mohu vyjadřovat, protože co dokázali, to je zkrátka fantastické a jen těžko ho bude někdo překonávat v trofejích i náročnosti, kterou on i jeho celý tým vyžaduje. Klobouk dolů.