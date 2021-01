Byla ruka, nebyla? VAR prý neměl průkazný záběr, Kuchta dotek necítil

Neuběhlo dlouho od vedoucího zásahu Olomouce, když si po po centru Stancia z levé strany Jan Kuchta zpracovával míč na stehno, odkud se mu odrazil směrem na levou paži, předloktí.

„Zpracovával jsem si balon do těla, ruku jsem tam necejtil, bylo to v tak rychlém sledu, myslím, že jsem to hrál bokem, zpracoval jsem si to, dal jsem si to trošku dál od nohy, přišel Greššák a podrazil mě, jasná penalta,“ míní Kuchta.

Slavia - Olomouc 3:1 mistr slaví i díky sporné penaltě, dva góly dal Kuchta

Hlavní arbitr Ondřej Berka dlouho o situaci diskutoval s videorozhodčím Jiřím Adamem, nakonec však potvrdil své původní rozhodnutí – pokutový kop, z kterého Ondřej Kúdela vyrovnal.

Měl ale dostat tu možnost?

Ze záběru od pravé postranní čáry (čili na Kuchtova záda), který opakovala stanice O 2 TV Fotbal v poločasovém studiu, šlo hraní rukou zahlédnout.

VAR Adam nicméně v rozhovoru před televizní kamerou uvedl, že nebyl jednoznačný.

„Situaci jsme zkoumali docela dlouho a jsou na to dvě hlediska. Podle úpravy pravidel z léta: pokud hráč, ač neúmyslně, zahraje míčem rukou a přímo vstřelí branku, nebo vytvoří brankovou příležitost, tak se musí pískat. Tohle ta situace ovšem nebyla, protože hráč si přímo nevytvořil brankovou příležitost, ale byl faulován na pokutový kop,“ podotkl Adam.



„Nemůžeme rozhodovat na základě domněnek. Zadní kamera ukázala, že se pravděpodobně o ruku jednat mohlo, i nemuselo. Reverzní kamera z druhé strany nám prokázala opak,“ pokračoval.



„S největší pravděpodobností se balon ruky Kuchty opravdu nedotkl. A neexistuje jasný důkaz o tom, že by se ruky dotkl.“



Videorozhodčí tím dodržel jednu z daných zásad, dle svých slov neměl stoprocentně průkazný záběr, a tudíž nemohl Berkovi doporučit změnu verdiktu.



Co kdyby ale VAR potřebný záběr našel? Na dotaz reportéra Adam odpověděl: „Poslali bychom ho hlavnímu rozhodčímu na přezkum a on by rozhodl.“

Z jeho slov lze vyčíst, že situaci považuje za velmi spornou, nejednoznačnou. Co na to říkají nejnovější pravidla, respektive jejich změny platné od začátku sezony?

Pravidlo o hraní rukou, už tak nesmírně komplikované a asi nejsložitější ze všech, má momentálně toto znění:

(Hraní rukou) Je přestupkem, pokud hráč:

se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně pohybu ruky/paže proti míči

skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře

poté, co míč se dotkl jeho nebo spoluhráčovy ruky nebo paže, i když náhodně (neúmyslně), ihned skóruje do soupeřovy branky, nebo vytvoří brankovou možnost

se dotkne míče jeho rukou/paží když: ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla, nebo ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně vědomě zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže)

Výše uvedené se uplatňuje, i když se míč dotkne hráčovy ruky nebo paže přímo od hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který je blízko.



S výjimkou výše uvedených přestupků není přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky/paže:

přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy)

přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je blízko

když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla

jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale není vytrčena bočně nebo vertikálně od těla

Čili pokud by si Kuchta takto míč zpracoval (a existoval by stoprocentně průkazný záběr o tom, že tak učinil rukou), a vstřelil gól, nemohl by platit. Současně by bylo přestupkem, kdyby tak vytvořil brankovou příležitost, třeba přihrál na gól.

Následkem Kuchtova zpracování nicméně došlo k faulu a byla odpískána penalta, tedy branková příležitost?

V samotných pravidlech se zavedení výše zmíněných úprav vysvětluje mimo jiné větou: „fotbal očekává potrestání hráče za hraní míče rukou, pokud získá držení/kontrolu míče (po zahrání) od ruky/paže a získá velkou výhodu např. vstřelením branky nebo vytvořením zjevné brankové možnosti (v originále „možnost k dosažení / vstřelení / skórování branky).“

I o tom hovořil Adam, když popisoval rozhodovací proces a komunikaci s kolegou Berkou před pokutovým kopem. Vzápětí ale podotkl, že podle dostupných záběrů neexistuje zjevný důkaz, že Kuchta rukou zahrál.

Slavia po první penaltě kopala ještě jednu, David Houska ve vápně zbytečně hrábl po Jakubu Hromadovi a ani neprotestoval. Kuchta z dorážky otočil na 2:1 a po změně stran zvýšil skóre na konečných 3:1.

Obhájce titulu si upevnil vedení v tabulce, před druhým Jabloncem drží náskok šesti bodů a navíc má zápas k dobru.