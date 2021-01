Bah hrál chvalitebně, Houskův výkon se mi líbil, prohlásil Trpišovský

Sám Houska před startem jarní části ročníku potvrdil, že v červnu bude chtít ze Sigmy odejít. Kouč Slavie nicméně odmítl, že by sedmadvacetiletého středopolaře snad bezprostředně po utkání lanařil.

„Mluvil jsem s ním chvíli, chválil jsem ho za výkon, protože se mi líbil,“ vysvětloval Trpišovský. „Je to dobrý hráč, typ záložníka, jaký mám rád. Prohodili jsme pár slov. Je to nadstandardní fotbalista, někdy má trošku emoční výkyvy. Chválil jsem ho, že byl vyhecovanej a hrál velice dobře.“

A co výkon Alexandra Baha, vaší zimní posily?

Alex zahrál... Hledám správný výraz... Chvalitebně. Na krátkou dobu, co tu je, a že si musel zvykat na změnu postu a rozestavení, ukázal, že má velkou herní inteligenci. Je v cizí kabině, v jiném systému. Ještě nedělá věci automaticky, přemýšlí, kde se má pohybovat, koho má hlídat, to mu samozřejmě bere čas. Ukázal dobré věci do ofenzivy, sílu v nábězích, dobrá rozhodnutí s balonem, tam je jeho nadstandard. V obraně si ho korigoval Ondra Kúdela i my z lavičky. V takhle těžkém zápase to zvládl velice dobře, ale určitě neukázal vše, co v něm je. Ostatní si na něj musejí zvyknout.

Neblesklo vám po inkasovaném gólu, že „jaro“ začínáte stejně jako loni na Bohemians, kde jste prohráli?

Ani ne, byla trošku jiná situace. Musím pochválit naše trávníkáře, na podmínky, které panují, bylo hřiště připravené neuvěřitelně. Tehdy na Bohemce byl asi nejhorší terén, co jsem v lize zažil. Navíc nyní jsme gól dostali relativně brzy. Bylo jasné, že po gólu bude zápas ještě těžší, ale tým je mnohem dál než před rokem a věděl jsem, že se do zápasu vrátíme.

Jak jste spokojený s ofenzivní stránkou hry? Mimo tří branek jste si moc šancí nevypracovali.

První půle nebyla dobrá, v druhé už jsme měli směrem dopředu nadějné věci. V prvním poločase měli problémy s rozehráváním ve středu hřiště, což se změnilo až poté, co jsme prohodili posty Oscarovi a Lukáši Provodovi. Šancí skutečně moc nebylo, i proto jsem rád, že tam Kuchtič procpal třetí gól a uklidnil nás. Někdy máme dvacet střel a dáme jeden gól. Tentokrát těch střel tolik nebylo a dali jsme tři.

Jaký celkově byl vstup do druhé fáze ročníku?

Olomouc hrála velice dobře, ze začátku měla lepší pohyb, byla u všeho dřív. Pak jsme dostali gól z našeho autu, byl to náročný vstup do zápasu. Naštěstí se nám do poločasu podařilo otočit a potom už jsme hráli velice dobře, až na jednu situaci, kterou jsme zachraňovali, jsme byli pohybově, kombinačně, fotbalově lepší. Jsme rádi, že po problémech, které jsme měli, vstoupili do jara dobře. Sigma totiž hrála ve velkém tempu a intenzitě a v prvním poločase nám dělala velké potíže.

Navrátilci proti Olomouci Jakub Hromada - základ, téměř celý zápas Mick Van Buren - nastoupil v 80. minutě Júsuf Hilál - nastoupil v 87. minutě Michal Beran - nastoupil v 90. minutě

Zmínil jste problémy. Na začátku přípravy 22 nakažených osob, kvůli zdravotním potížím chybělo šest hráčů. Do utkání zasáhli fotbalisté, kteří se vrátili z hostování, jaké s nimi máte plány?

Zachránilo nás to. Neměli jsme k dispozici asi osm hráčů, chybělo pět středových, Hromada nás zachránil, že tu byl. Pro ně je to aktuálně výhoda, máme dost fotbalistů mimo a měli šanci dostat se na hřiště, normálně by to měli mnohem těžší. Během ledna máme spoustu zápasů, v úterý pohár, budou změny, další hráči dostanou šanci. Na nás bude, abychom si řekli, kolik z nich tady zůstane. Kádr chceme širší, bude záležet na stavu týmu i domluvě. S některými kluby máme předběžné dohody, že bychom jim hráče uvolnili. Přestupové okno se uzavírá až osmého února, je možné, že třeba dva hráči odejdou na hostování.