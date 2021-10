Jílek: Hromadův faul? Už v reálu na hraně, říkali mi, že měla být červená

Byl to moment, který vyvolal silné vášně. Nedlouho po zahájení druhé půle Hromadovi ve středovém kruhu utekl balon. Chtěl se ho zmocnit napadající Hála, ale slávista míč na poslední chvíli vypíchl a vzápětí drsně soupeře sestřelil.

Ošklivý šlapák na pravou nohu, nemalá intezita.

Sudí Szikszay okamžitě ukázal Hromadovi žlutou kartu a ihned se kolem něj vyrojil nespokojený hlouček Olomouckých. Ve dvaapadesáté minutě rozhodčí ještě přes sluchátko komunikoval s videoasistentem Jiřím Adamem, po pár sekundách ale nechal navázat hru bez změny verdiktu.

„Ještě jsem to neviděl na videu, ale musím říct, že už z reálu mi to přišlo hodně na hraně,“ prohlásil na tiskové konferenci hostující trenér Václav Jílek. „Co se ke mně ale sbíhají informace, tak všichni volají po tom, že se měla udělit červená karta.“



Málokoho by takové rozhodnutí zaskočilo, zvlášť v kontextu nedávného trestu Pavla Julínka, který za podobně ostrý zákrok o víkendu chybně nevyloučil sparťana Bořka Dočkala a nejen, že si v lize nezapíská čtyři kola, ale bude přeřazen na listinu o patro níž.

Ve stejném utkání podobný zákrok Marka Matějovského také „prošel“ se žlutou kartou, což komise rozhodčích označila za správný verdikt.



Zpět ale k Hromadovi, jenž se do sestavy Slavie vrátil poté, co v Haifě nemohl nastoupit kvůli distancu a v Českých Budějovicích seděl na lavičce. Zápas s Olomoucí opustil se žlutou kartou v sedmdesáté minutě.

„Ani já to neviděl na videu,“ reagoval slávistický trenér Trpišovský. „V reálu jsem to měl přes hráče, takže jsem viděl jen skluz. Kuba se snažil hrát balon, ale trefil nohu soupeře. Musel bych si to pustit, abych vám mohl pořádně odpovědět, nechci vynášet nějaké soudy,“ pokračoval.



„Když jde hráč na zem, tak je to jak u hraní rukou, je tam spousta drobností, které ten verdikt posouvají. Nikdo se v tom pořádně nevyzná, asi by nám všem pomohlo nějaké zjednodušení. Řešíme intenzitu zákroku, jak vysoko ta noha šla a tak dále,“ přemítal po zápase.

V inkriminovaný moment si raději připravoval varianty pro potenciální změnu rozhodnutí a následnou hru v deseti.

„V tu chvíli, kdy dostal žlutou a šlo to na přezkum k videu, tak už jsem raději promýšlel, jak na případné vyloučení zareagovat. S pozicí šestky máme teď problém, takže kdyby nám Kuba vypadl, byl by to velký zásah a komplikace,“ dodal.



Slávisté dohráli v plném počtu a Olomouc v dohrávce nejtěsnějším výsledkem zdolali, což před nedělním šlágrem s vedoucí Plzní znamená posun na druhé místo ke Spartě. Na lídra oba pražské celky ztrácejí čtyři body.