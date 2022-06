Slavia oživuje zájem o Gambijce z Norska. Získá napodruhé stopera Sinyana?

Pětadvacetiletého obránce chce nadále a podle informací iDNES.cz zvažuje, že do Norska zašle oficiální nabídku. I vzhledem k odchodu Ondřeje Kúdely do Indonésie a nedávno potvrzeném dalším smolném zranění Davida Hovorky by Slavii nový stoper jistě přišel vhod.

Potenciální spojení se Sinyanem ožívá po roce.

Loni v květnu norská strana přiznala, že z Prahy obdržela nabídku, a vypadalo to, že fotbalistův přesun do Česka je na spadnutí. Jednání se však táhla.

Na konci června trenér Jindřich Trpišovský označil Sinyanův příchod za prioritu léta a prozradil, že Slavia je s vytáhlým středním obráncem předběžně domluvená na podmínkách kontraktu.

„Hrozně moc k nám chce, jsme neustále ve spojení s agentem, dělá se pro to maximum. Sheriff řekl vedení Molde, že by byl rád, kdyby ho uvolnili. Bohužel zatím nedošlo k dohodě mezi kluby, ten jeho není přestupu moc nakloněný,“ líčil Trpišovský.

Přestupy v létě 2022 jak se mění jednotlivé kádry

A dopadlo to tak, že Sinyan zůstal v Norsku.

Jenže zatímco loni v létě, kdy o něj Slavia usilovala poprvé, patřil neodmyslitelně do základní sestavy a dohrál v ní sezonu, jež se na severu Evropy hraje systémem jaro-podzim, letos do zápasů i kvůli zranění ještě nezasáhl.

Což Slavii při vyjednávání může pomoci. Stejně jako kontrakt, který Sinyanovi vyprší v prosinci...

Oba faktory se promítnou do snížení požadovaného odstupného. Pro představu, Molde minulý rok požadovalo dvoucifernou částku v milionech norských korun, přičemž deset milionů představuje přibližně 24 milionů českých korun.

Za Molde, kam přestoupil předloni v létě z Lilleströmu, odehrál Sinyan 58 soutěžních zápasů. 188 cm vysoký střední obránce je pětinásobným reprezentantem Gambie, má ale i norský pas, jelikož se narodil v Oslu.

Sinyan je dalším defenzivním fotbalistou ze Skandinávie, který Slavii zaujal.

Mimořádně se jí povedl byznys s Alexanderem Bahem - dánský bek do Prahy přišel za zhruba 45 milionů korun a po roce a půl přestoupil za téměř 200 milionů do Benfiky Lisabon. Do sestavy se v červenobílém dresu prosadil i švédský stoper Aiham Ousou, jenž loni v létě dorazil z Häckenu.

Slavia se také snaží získat Hiena Isaka z Djurgardens, třiadvacetiletého středního obránce, který pravidelně nastupuje v domácí soutěži. Sportovní ředitel klubu Bo Andersson pro server expressen.se na začátku měsíce potvrdil nabídku z Prahy: „Bavíme se o tom, ale Isak je pro nás důležitým hráčem.“