Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. Poprvé v červenobílém dresu nastoupily i některé z letních posil Glossoa, Nowak, Kačor a Ayaosi, představili se také navrátilci z hostování.
Slávisté hned ve čtvrté minutě otevřeli skóre. Na Labíkův centr z přímého kopu z levé strany si ve vápně naběhl mladík Pikolon, který v uplynulé sezoně patřil do kádru druholigové rezervy, a zblízka poslal balon do sítě. Po změně stran Pražané dlouho nepouštěli čtvrtý celek uplynulé sezony ukrajinské ligy do šancí, v 86. minutě si ale Vološyn dostal za obranu a únik bezpečně proměnil.
Jako první z českých ligových týmů odehrál zápas letošní letní přípravy kolem poledne Zlín. „Ševci“ proti Petržalce z druhé slovenské nejvyšší soutěže nepotvrdili roli jasných favoritů a byli rádi, že stav 1:3 dotáhli aspoň k remíze 3:3. Zajistil ji dvěma góly v závěru osmnáctiletý senegalský útočník Toure.
Přátelský zápas, Gunskirchen (Rakousko)
Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1 (1:0)