Po týdnu běhání duel ve výhni. Náročné, hra o přežití, říkali slávisté

Nebyl jediný. Počasí bylo během středečního podvečera v Čelákovicích úmorné. Šestatřicet stupňů ve stínu, dusno k zalknutí.

Slávisté protočili téměř dvě jedenáctky, bylo na nich vidět, že po tvrdé kondiční přípravě nejsou v herní pohodě. Celý zápas odehráli jen dva fotbalisté: Jaroslav Zelený a David Hovorka.

Na úvod přípravy porážka Slavia podlehla Č. Budějovicím Sestava, I. poločas: Kovář – Frydrych, Kúdela, Hovorka, Zelený – Hromada, Hušbauer – van Buren, Zmrhal – Tecl, Škoda II. poločas: Markovič – Holeš, Hovorka, Chaluš, Zelený – Traoré, Ševčík – Baluta, Langhamer, Olayinka – Júsuf

„Bylo to hodně náročné,“ pravil druhý jmenovaný. „Ale je to pro všechny stejné, jsme na začátku přípravy, musíme jít dál.“



Nový slávistický stoper nastoupil s kapitánskou páskou, jak velí obvyklá nováčkovská tradice, avšak duel mu zpočátku moc nesedl. Po jeho chybě v rozehrávce a penaltovém faulu prohrávali slávisté 0:2.

„Chceme vyhrát každý zápas, bohužel jsme ze začátku udělali zbytečné chyby a nabídli jsme Budějovicím gólové šance,“ litoval Hovorka. „Pak to bylo trochu lepší, škoda, že jsme v druhém poločase nedali nějaký gól.“

U slávistického zlepšení po změně stran už nebyl Stanislav Tecl, který je po zranění kolene stále na cestě za ideální formou. Společně s dalším dlouhodobým marodem Jakubem Hromadou navázali na drobné minutky ze závěru sezony, oba zvládli poločas.

„Bylo vidět, že nám to neběhalo, což u našeho fotbalu hodně blbý. Potřebujeme být v pohybu, potřebujeme, aby nám nohy šly. Bohužel jsme se do toho nedokázali donutit,“ konstatoval Tecl.

„Jsem rád, že jsem si konečně zahrál delší dobu, ale je přede mnou ještě dlouhá cesta. Cítím se opravdu hrozně,“ líčil o poločasové přestávce.



Slávisté jsou téměř v polovině přípravy na nový ligový ročník, do kterého vstoupí v pondělí 15. července na hřišti Zlína. V pátek opět odjedou do Rakouska, aby zapracovali na herní stránce.

Příprava jak se ligové celky chystají na sezonu

„Zbývá nám dva a půl týdne na to, abychom všechno sladili, setřásli z hráčů únavu, vyladili je do herních věcí,“ uvedl Jindřich Trpišovský, který se svým trenérským týmem bojuje s neobvykle krátkým časem na přípravu.



„Je to pro nás všechny alchymie a budeme doufat, že to bude stačit. Prostoru pro kvalitní trénink moc není. Balancujeme mezi tím, že hráči neměli volno, jaké by měli mít, a zároveň nemáme takový prostor, jaký bychom potřebovali,“ pokračoval a přiblížil, jak náročný byl pro fotbalisty „kondiční týden“.



„Na to, abychom do hráčů dostali to, co do nich dostáváme většinou tři týdny, jsme měli týden,“ konstatoval. „Příprava je prostě extrémně krátká, smrsknutá do čtyř týdnů. Týká se to všech klubů a je to velký důvod na zamyšlení do budoucna,“ dodal.