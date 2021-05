Sheriff Sinyan do Slavie? Mistr loví v Norsku, na stopera měl poslat nabídku

Molde podle webových vydání listů Verdens Gang a Dagbladet požaduje za Sinyana dvoucifernou částku v milionech norských korun. Pro představu: deset milionů je téměř 26 milionů českých korun.

„Mohu potvrdit, že jsme dostali nabídku za Sheriffa a jednáme s dalším klubem,“ řekl výkonný ředitel Molde Erik Stavrum pro web vg.no. „Pokud s nabídkou budeme spokojeni my i hráč, tak ho prodáme,“ dodal.



Sinyan je jednou z vyhlédnutých posil Slavie, která má políčeno také na olomoucké duo Aleš Mandous, Kryštof Daněk. Kromě stopera z norské ligy ji zajímá také nejmenovaný útočník z Nizozemska či brankář Stefan Ortega z bundesligového Bielefeldu.

Za Molde, kam přestoupil loni v létě z Lilleströmu, odehrál Sinyan 28 soutěžních zápasů. Vytáhlý (188 cm) střední obránce je pětinásobným reprezentantem Gambie, má ale i norský pas, jelikož se narodil v Oslu.

Byl hodně chválený za výkony v Evropské lize, kde Molde došlo až do osmifinále, kde podlehlo Granadě. Stejně jako slávisté Sinyan v aktuálním ročníku nastoupil proti Arsenalu, jemuž norský celek čelil ve skupině.

Stoper zapadá do popisu trenéra Jindřicha Trpišovského, jenž po nedělním ligovém vítězství 5:1 nad Plzní přiznal, že má vyhlédnutého jednoho hráče ve Skandinávii.

Do středu obrany má Slavia momentálně Ondřeje Kúdelu a Davida Zimu, duo Taras Kačaraba, Simon Deli je ve Vršovicích na hostování z Liberce, resp. Brugg. David Hovorka je od podzimu dlouhodobě zraněný.

V Jablonci mají červenobílí na hostování Jaroslava Zeleného, v Liberci Mohameda Tijaniho, Jakuba Jugase, jemuž však v červnu vyprší smlouva, a Ondřeje Karafiáta, v Mladé Boleslavi Ladislava Takácse... Dostane někdo z nich v létě šanci po boku Sinyana?

Do Slavie podle informací iDNES.cz míří také Srdjan Plavšič, jemuž v létě vyprší smlouva ve Spartě. Srbský záložník ale jednání nebo dohodu s rivalem na sociálních sítích popřel.

Slavia na to reagovala tak, že se ke změnám v kádru do konce sezony vyjadřovat nemíní.

„V předzápasové přípravě to téma nijak neproběhlo, v kabině jsme se o tom ale samozřejmě bavili, co novináři psali. Do konce sezony ale nebudeme komentovat žádný příchod ani odchod,“ uvedl asistent trenéra Jaroslav Köstl po středečním vítězství 3:0 nad Spartou v semifinále poháru.