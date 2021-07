Dán z Rakouska posílil českého mistra. Mads Emil Madsen je novým slávistou

„Když jsem uslyšel o zájmu Slavie a že je možnost sem přestoupit, hned jsem byl rozhodnutý, že to chci udělat. Neměl jsem žádné pochybnosti. V neděli jsem mluvil s trenérem, vyprávěl mi, jak nahlíží na fotbal, jak vidí mě osobně. Myslím si, že to bude fungovat,“ prohlásil pro klubový web.



Madsen kopal v Rakousku poslední rok, byl spíše střídajícím hráčem, v nejvyšší soutěži nastoupil v základní sestavě devětkrát, celkově zasáhl do čtyřiadvaceti utkání. Okusil ale i základní skupinu Evropské ligy, kde se blýskl gólem proti Ludogorci.

Fotbal hraje od svých čtyř let, zprvu ho v rodném městě trénoval táta, jak prozradil webovkám Linzu u příležitosti svých třiadvacátých narozenin.

Jeho rodiče hrávali poloprofesionálně házenou a Madsen sám ji jako malý zkoušel. K tomu ještě ping-pong a tenis. „Ale mým největším cílem i snem vždy bylo stát se profesionálním fotbalistou,“ říkal.

Pomohl mu k tomu ve třinácti letech úspěch na náboru v Silkeborgu, kde se mu sen splnil. V osmnácti podepsal v klubu profikontrakt a brzy debutoval v lize, s týmem však zažil i pád do nižší soutěže. Už jako člen základní sestavy přispěl za rok k návratu mezi elitu a později se stal i kapitánem v pouhých dvaadvaceti letech.

Krátce na to zamířil do rakouského klubu LASK Linz. A teď do Slavie.

„Je to středový hráč, nejsilnější asi na pozici číslo osm. Může ale hrát všechny role ve středu hřiště,“ přibližuje Madsenovy schopnosti trenér Jindřich Trpišovský.

„Koukali jsme na něj už před rokem, ještě když byl v Silkeborgu. Ale v momentě, kdy jsme na něj dostali tip, přestoupil do Linzu. Teď se po roce objevila možnost jej získat, hledali jsme náhradu za Lukáše Provoda, protože víme, že celý podzim nebude. Madsen je podobný typ jako on, také levonohý hráč, který ale umí oběma nohama a obsáhne obrovský prostor. Je pořád v pohybu, v nabídce, je také velice silný při zakládání akcí, jedná se o kombinační typ hráče,“ uvedl kouč.

Christian Bysted @ChristianBysted Hello @slaviaofficial Mads Emil Madsen joins Slavia Prague on a 4 and half year contract! https://t.co/ywqMx5JqWr oblíbit odpovědět

Mads Emil Madsen, dánský mládežnický reprezentant, je čtvrtou posilou nejúspěšnějšího českého klubu posledních let.

Do Edenu už přišel z Jablonce útočník Ivan Schranz, slovenský reprezentant a jeden z nejlepších střelců minulé sezony.

Po konci smlouvě ve Spartě podepsal ve Slavii i srbský křídelník Srdjan Plavšič.

Před kondičním soustředěním v Rakousku se k týmu připojil jako volný hráč rovněž Ubong Moses Ekpai, nigerijský křídelník, který se s koučem Trpišovským zná ze společných časů v Liberci.

A nemělo by skončit u nich. Je známo, že Slavia jedná o podmínkách s reprezentačním útočníkem Michaelem Krmenčíkem, který už se po jarním hostování v PAOK Soluň nechce vracet do belgických Brugg.

„Pokud to bude schůdné, budeme rádi, když to dopadne,“ prohlásil Trpišovský, který touží přivést i posilu do středu obrany. Letní prioritou číslo jedna, jak kouč zdůraznil, je čtyřiadvacetiletý gambijský stoper Sheriff Sinyan z norského Molde.



