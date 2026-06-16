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Chance Liga 2025/2026

Slavia dál posiluje. Z Górniku přichází Nowak, opačně míří Prekop a Zmrzlý

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  19:42aktualizováno  19:54
Další přírůstek do sešívaných řad, v letním přestupovém období zatím šestý, přičemž ještě dva hráči z Liberce jsou na cestě. Slávistické fotbalisty posiluje jedenadvacetiletý polský záložník Wiktor Nowak, který přichází z Górniku Zabrze. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2030. Opačně putují útočník Erik Prekop a obránce Ondřej Zmrzlý.
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Wiktor Nowak, nová posila slávistických fotbalistů, pózuje v sešívaném dresu. | foto: SK Slavia Praha

Podle klubového webu za něj Slavia zaplatila kolem 58 milionů korun, což se ve výsledku sníží o odchody Prekopa se Zmrzlým, jenž právě v Górniku v jarní části sezony hostoval. Za oba dohromady dostane klub 36 milionů korun.

Nowak minulou sezonu nastupoval v dresu Wisly Plock, kde hostoval, a připsal si pět gólů a jednu asistenci. Je odchovancem varšavské Legie, odkud v patnácti letech zamířil do Pruszkowa. Odtamtud ofenzivního záložníka koupil Górnik, vicemistr uplynulé sezony.

V jeho dresu se ale Nowak ani neukáže, po sezoně na hostování míří rovnou do Slavie.

Wiktor Nowak, nová posila slávistických fotbalistů, pózuje v sešívaném dresu.

„V minulé sezoně zaznamenal výrazný herní progres. Sledovali jsme ho už během jeho působení v nižší soutěži a po přestupu do Ekstraklasy jsme monitorovali prakticky každý jeho zápas. Velmi si ceníme jeho vzácné hráčské typologie,“ zdůraznil slávistický sportovně-technický ředitel Jakub Mareš.

„Je vysoký, neúnavný běžec s velkým akčním rádiem a vynikajícím rozsahem nohou, čehož dokáže efektivně využívat při získávání míčů,“ dodal.

„Nebojí se osobních soubojů a vyniká silnou mentalitou. Není pro něj žádný míč ztracený a nevzdává se za žádného stavu. Jsme přesvědčeni, že v našem herním pojetí mohou jeho silné stránky ještě více vyniknout. V neposlední řadě oceňujeme jeho univerzalitu. Může nastupovat na pozicích číslo 8 a 10, v reprezentaci navíc plní i roli krajního obránce. Máme velkou radost, že se nám podařilo přivést hráče s takovým potenciálem,“ řekl sportovní ředitel Přemysl Kovář.

Wiktor Nowak, nová posila slávistických fotbalistů, pózuje v sešívaném dresu.

„Jakmile mi agenti řekli o možnosti jít do Slavie, byl jsem nadšený. Chci se zdokonalovat jako hráč i člověk. Jsem mladý, chci se zlepšovat na hřišti i mimo něj. A samozřejmě pomoct góly, asistencemi i předvedenou hrou k zisku trofejí. Praha je krásná, prostředí vypadá skvěle a už se nemůžu dočkat, až poznám kluky z kabiny,“ líčil Nowak po podpisovém aktu.

Talentovaný záložník působí i v mládežnických reprezentacích, starty má za polskou dvacítku i jedenadvacítku.

Přestupová bomba se blíží. N’Guessan a Diakité míří do Slavie, potvrdil Kováč

Slavia dosud dosud přivedla pět posil, postupně přišli karvinští Emmanuel Ayaosi s Pavlem Kačorem, olomoucký Danijel Šturm, brankář Nazar Domčak z ukrajinského Lvova a naposledy Neil Glossoa z francouzského druholigového Pau FC.

Na cestě jsou také liberečtí hráči Ange N’Guessan a Toumani Diakité, což minulý týden potvrdil jejich kouč Radoslav Kováč. Dohromady tak Slavia počítá už osm nových hráčů.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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