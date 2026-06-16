Slavia dál posiluje. Z Górniku přichází Nowak, opačně míří Prekop a Zmrzlý

Podle klubového webu za něj Slavia zaplatila kolem 58 milionů korun, což se ve výsledku sníží o odchody Prekopa se Zmrzlým, jenž právě v Górniku v jarní části sezony hostoval. Za oba dohromady dostane klub 36 milionů korun.
Nowak minulou sezonu nastupoval v dresu Wisly Plock, kde hostoval, a připsal si pět gólů a jednu asistenci. Je odchovancem varšavské Legie, odkud v patnácti letech zamířil do Pruszkowa. Odtamtud ofenzivního záložníka koupil Górnik, vicemistr uplynulé sezony.
V jeho dresu se ale Nowak ani neukáže, po sezoně na hostování míří rovnou do Slavie.
„V minulé sezoně zaznamenal výrazný herní progres. Sledovali jsme ho už během jeho působení v nižší soutěži a po přestupu do Ekstraklasy jsme monitorovali prakticky každý jeho zápas. Velmi si ceníme jeho vzácné hráčské typologie,“ zdůraznil slávistický sportovně-technický ředitel Jakub Mareš.
„Je vysoký, neúnavný běžec s velkým akčním rádiem a vynikajícím rozsahem nohou, čehož dokáže efektivně využívat při získávání míčů,“ dodal.
„Nebojí se osobních soubojů a vyniká silnou mentalitou. Není pro něj žádný míč ztracený a nevzdává se za žádného stavu. Jsme přesvědčeni, že v našem herním pojetí mohou jeho silné stránky ještě více vyniknout. V neposlední řadě oceňujeme jeho univerzalitu. Může nastupovat na pozicích číslo 8 a 10, v reprezentaci navíc plní i roli krajního obránce. Máme velkou radost, že se nám podařilo přivést hráče s takovým potenciálem,“ řekl sportovní ředitel Přemysl Kovář.
„Jakmile mi agenti řekli o možnosti jít do Slavie, byl jsem nadšený. Chci se zdokonalovat jako hráč i člověk. Jsem mladý, chci se zlepšovat na hřišti i mimo něj. A samozřejmě pomoct góly, asistencemi i předvedenou hrou k zisku trofejí. Praha je krásná, prostředí vypadá skvěle a už se nemůžu dočkat, až poznám kluky z kabiny,“ líčil Nowak po podpisovém aktu.
Talentovaný záložník působí i v mládežnických reprezentacích, starty má za polskou dvacítku i jedenadvacítku.
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Přestupová bomba se blíží. N’Guessan a Diakité míří do Slavie, potvrdil Kováč
Slavia dosud dosud přivedla pět posil, postupně přišli karvinští Emmanuel Ayaosi s Pavlem Kačorem, olomoucký Danijel Šturm, brankář Nazar Domčak z ukrajinského Lvova a naposledy Neil Glossoa z francouzského druholigového Pau FC.
Na cestě jsou také liberečtí hráči Ange N’Guessan a Toumani Diakité, což minulý týden potvrdil jejich kouč Radoslav Kováč. Dohromady tak Slavia počítá už osm nových hráčů.