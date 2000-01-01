Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají sešívaní uzavřené tribuny. Přesto se dokázali zkoncentrovat a udělat poslední krok k zisku 23. ligového titulu. Ve středu porazili Jablonec 5:1 a už mají jistotu. Nahlédněte skrze objektivy fotoreportérů iDNES.cz, jak vypadaly oslavy na stadionu i před ním.
Bezprostředně po závěrečném hvizdu v utkání s Jabloncem propukla velká slávistická radost. Jen před prázdnými tribunami...
Prostranství před Edenem se ovšem slušně zaplnilo. Před fanoušky následně předstoupil i slávistický předseda Tvrdík a uvedl, že navzdory původnímu zrušení se přece jen uskuteční mistrovské oslavy.
I během oslav zůstala slávistická tribuna Sever prázdná. Nezvyklý a smutný pohled na místo, kde se standardně vytváří bouřlivá kulisa.
Šampaňské teklo proudem. Fanoušci Slavie si zisk titulu užili i před branami zavřeného Edenu.
Někteří členové realizačního týmu Slavie přišli fanoušky pozdravit alespoň přes plot.
Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský oslavil už svůj pátý ligový titul. Ocenil zejména soudržnost týmu a jeho charakter.
Ihned po konci utkání s Jabloncem běželi slávističtí hráči za brankářem Markovičem, který v průběhu sezony nahradil gólmana Staňka a výrazně se podílel na velkém slávistickém úspěchu.
Slavii přišlo před její domovský stadion podpořit několik desítek fanoušků. Po vítězství pražského klubu se jejich počet ještě zvýšil a výhru oslavili skandováním, následně se kolem 22.30 v poklidu rozešli. Shromáždění na místě monitorovali policisté, obešlo se bez incidentů.
Spokojení slávisté se objímají po výhře nad Jabloncem. Tři body jim daly jistotu toho, že na konci sezony získají už 23. ligový titul v klubové historii.
Dojatí slávisté Michal Sadílek a Tomáš Vlček neskrývali po zisku titulu emoce.
A samozřejmě nemohly chybět ani tanečky, prostě užívání si oslav se vším všudy.
Nefalšovaná radost. I přes zavřený stadion si fanoušci Slavie vychutnali zisk ligového titulu.
