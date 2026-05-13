OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy
Play off o umístění - 1. finále
Skupina o záchranu - 4. kolo
Skupina o titul - 4. kolo
Skupina o záchranu - 5. kolo
Play off o umístění - 2. semifinále
Skupina o titul - 2. kolo
Skupina o záchranu - 3. kolo
Skupina o titul - 3. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2.
|AC Sparta PrahaSparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5.
|FK JablonecJablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6.
|FC Slovan LiberecLiberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46
1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze),
2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)
Play off o umístění 2025/26
Semifinále
Finále
Semifinále
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|11.
|FC ZlínZlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|12.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|13.
|FK TepliceTeplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|14.
|1. FC SlováckoSlovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|15.
|FK Dukla PrahaDukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|16.
|FC Baník OstravaOstrava
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2.
|AC Sparta PrahaSparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4.
|FK JablonecJablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6.
|FC Slovan LiberecLiberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8.
|FK PardubicePardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9.
|MFK KarvináKarviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12.
|FC ZlínZlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13.
|FK TepliceTeplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14.
|FK Dukla PrahaDukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15.
|1. FC SlováckoSlovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16.
|FC Baník OstravaOstrava
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci
Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...
Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let
Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...
Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka
Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...
Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii
Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...
Slovan neuspěl a opět bude bez Evropy. Nejlepší šestka je úspěch, říká Kováč
Liberecká sezona končí hořkosladce. Druhý nejmladší tým fotbalové Chance Ligy se poprvé v nové éře sice dostal do nejlepší šestky, v nadstavbě ale zatím bod nezískal a po prohře s Hradcem Králové...
Slováky po Calzonovi převezme Weiss. K reprezentaci se vrací po čtrnácti letech
Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz...
Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři
Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...
Případný pád Baníku stavbu Nových Bazalů neohrozí, tvrdí primátor Ostravy
I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.
KVÍZ: 23 otázek k 23. titulu. Jaká byla mistrovská sezona Slavie?
Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu. Otestujte si na 23 otázkách, co si z její cesty za obhajobou pamatujete.
Šampioni z chrámu ticha. Slavia prožila bizarní slávu, teď se musí zamyslet
Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!“ Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...
Sudí na Slavii nechybovali. Vyrovnávací trefu Jablonce neuznali správně
Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě...
Trenér Koubek o nominaci Chorého: Nechci jít proti všem, ale mám svou hlavu
Za necelé tři týdny se svými hráči nastoupí v Praze do letadla a odcestuje do Spojených států na fotbalové mistrovství světa. „Sbaleno ještě nemám. Když někam letím odpoledne, tak se začínám balit...
Musák se sžívá s Baníkem v jeho těžkém období: Víme, že naše situace je kritická
Během podzimu přišel slovenský záložník Artúr Musák do ostravského Baníku s Ondřejem Kričfalušim a Davidem Plankou jako velká naděje. Jenže ani oni strádající Baník, který už má ve fotbalové lize jen...
Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS
Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i...
Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?
Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...
Rozstřel s Jaroslavem Tvrdíkem byl z organizačních důvodů zrušen
Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz měl být ve čtvrtek od 13 hodin předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Vysílání bylo z organizačních důvodů zrušeno.